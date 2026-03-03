Zürich - GenTwo gibt die Ernennung von Florian Marty zum Geschäftsführer von GenTwo Digital bekannt. Er wird die nächste Phase des globalen Wachstums und der Innovation innerhalb des Geschäftsbereichs digitale Vermögenswerte von GenTwo leiten. Seit seiner Gründung ist GenTwo ein Pionier im Bereich der Infrastruktur für digitale Vermögenswerte und ermöglicht institutionelle tokenisierte und blockchainbasierte Anlagestrukturen innerhalb eines regulierten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
