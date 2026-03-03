Die Aktie von Kyverna Therapeutics rückt zunehmend in den Blick von Investoren, die auf bahnbrechende CAR-T-Therapien im Autoimmunbereich setzen. Mit vielversprechenden Studiendaten und einer bevorstehenden Zulassungseinreichung steht das Unternehmen vor einer Phase, die den Unternehmenswert nachhaltig steigern könnte. CAR-T verlässt die Krebsmedizin Die sogenannte CAR-T-Zelltherapie war bislang vor allem aus der Onkologie bekannt. Erkrankungen wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de