Warum die Eskalation am Golf zeigt, dass erneuerbare Energien Sicherheitspolitik sindSeit Samstag herrscht Krieg im Iran. Die USA und Israel haben einen militärischen Großangriff gestartet, der Iran hat die Straße von Hormus gesperrt, und der Ölpreis ist innerhalb weniger Stunden um über 13 Prozent gestiegen - auf über 82 US-Dollar pro Barrel, den höchsten Stand seit Januar 2025. Analysten von Barclays und Goldman Sachs halten 100 US-Dollar oder mehr für möglich, sollte die Blockade andauern. Und in den Community-Foren der Heizölhändler liest man Sätze wie: "Sicherheitshalber mal 1. 000 Liter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
