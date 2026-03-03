Rostock (ots) -Zur Internationalen Tourismusbörse (ITB) in Berlin blickt AIDA Cruises trotz geopolitischer Herausforderungen positiv auf die weitere Entwicklung des Kreuzfahrtmarktes. Eine starke Nachfrage nach Kreuzfahrten und ein hoher Anteil an Premium-Buchungen prägen die Buchungslage des Unternehmens.Aktuelle Zahlen zeigen: Knapp über drei Millionen deutsche Hochsee-Kreuzfahrtgäste unternahmen 2025 eine Reise an Bord. Das ist ein Plus von neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Kreuzfahrten sind damit wieder stärkster Wachstumstreiber im deutschen Reisemarkt. Nach zwei Rekordjahren in Folge rechnet die Kreuzfahrtbranche in diesem Jahr weltweit mit deutlichen Zuwächsen. Der deutsche Kreuzfahrtmarkt, als größter Quellmarkt Europas und zweitgrößter global, trägt maßgeblich zu dieser Entwicklung bei. AIDA Cruises ist der größte Kreuzfahrtanbieter in Deutschland, fast jeder zweite Gast reist an Bord der AIDA Flotte.AIDA Präsident Felix Eichhorn: "Kreuzfahrten in Deutschland lassen den Touristikmarkt wachsen. 2025 generierte AIDA ein profitables Wachstum bei gleichbleibender Kapazität und einer Auslastung auf Rekordniveau. Mit rund 1,5 Millionen Gästen im Jahr 2025 ist AIDA klarer Marktführer im deutschen Kreuzfahrtmarkt. Der Erfolg ist dabei getragen von einer hohen Nachfrage und langfristigen Buchungen."Für den Sommer 2026 verzeichnet AIDA Cruises eine überdurchschnittlich hohe Vorausbuchungslage. "Der Trend zum Frühbuchen setzt sich konstant fort. Wir sehen viele Buchungen mit einem Vorlauf von bis zu zwei Jahren. Urlaub ist weiter ein fester und unverzichtbarer Bestandteil der Freizeitplanung. Überproportional viele hochwertige, langfristige Premium-Buchungen zeigen zudem, dass Gäste besonderen Wert auf Qualität legen", so Eichhorn.Besonders gefragt bleiben Reisen ab deutschen Häfen sowie Routen nach Nordeuropa. Abfahrten ab Hamburg, Kiel und Warnemünde profitieren von einer sehr guten Erreichbarkeit, hoher Planungssicherheit und attraktiven Reisezielen entlang der Ostsee und in Skandinavien. Zudem können diese Häfen ganzjährig angeboten werden. Auch Reisen nach Großbritannien, in die baltischen Staaten sowie klassische Nordeuropa-Routen mit Norwegen, Dänemark und Schweden verzeichnen eine hohe Nachfrage.Mehrgenerationenreisen sind bei AIDA aktuell stark gefragt. Das bestätigt auch eine YouGov-Studie im Auftrag des Unternehmens: 66 Prozent der Deutschen haben bereits Urlaub mit mehreren Generationen in ihrer Familie gemacht. Gemeinsame Erlebnisse und Erinnerungen (56 Prozent) sowie mehr Zeit mit der Familie (50 Prozent) sind dabei die wichtigsten Reisemotive. Rund jeder Fünfte (20 Prozent) hält Kreuzfahrten für besonders geeignet für Mehrgenerationenreisen. Mit einem breiten Angebot aus Unterhaltung, Kulinarik und Erholung bieten Seereisen ideale Voraussetzungen, um die unterschiedlichen Bedürfnisse von Großeltern, Eltern und Kindern miteinander zu verbinden.Mit der Zukunftsinitiative AIDA Evolution setzt das Unternehmen aktuell das größte Modernisierungsprogramm seiner Geschichte um. Bis 2028 gehen alle sieben Schiffe der Selection-Klasse, die rund die Hälfte der Kapazität ausmachen, in die Werft. Als drittes Schiff der Flotte ist aktuell AIDAbella in Marseille im Trockendock. Die erste Reise nach der Modernisierung startet nach einem siebenwöchigen Werftaufenthalt am 11. März 2026. Dass sich die Investitionen von nahezu 100 Millionen Euro pro Schiff auszahlen, zeigen Kundenrückmeldungen. Im Jahr 2025 war die frisch modernisierte AIDAdiva das Schiff mit der höchsten Gästezufriedenheit der Flotte.Parallel dazu plant AIDA die nächste Phase des Kapazitätsausbaus für weiteres Wachstum. Im Frühling 2030 und im Winter 2031/32 werden zwei neue Schiffe erwartet, die das bestehende Flottenportfolio ergänzen und mit 2.100 Gästekabinen zwischen AIDAprima/AIDAperla und AIDAnova/AIDAcosma liegen. Diese Vielfalt ermöglicht Flexibilität für unterschiedliche Routen, Häfen und Gästewünsche. So verbindet AIDA die Weiterentwicklung der bestehenden Schiffe mit einer langfristig angelegten Wachstumsstrategie. Dabei wird die nächste Schiffsgeneration mit Multi-Fuel-Antrieben ausgestattet. Die Maschinen können mit LNG betrieben werden und sind für künftige Bio- und E-Fuels vorbereitet.Bei der Nutzung von Landstrom ist AIDA Cruises seit vielen Jahren Vorreiter. Dank des voranschreitenden Ausbaus der Landinfrastruktur bietet AIDA in diesem Jahr 20 Nordeuropa-Reisen an, bei denen in jedem Hafen in der Liegezeit Landstrom genutzt wird. Die erste Kurzreise startet am 12. März ab Kiel und führt mit AIDAbella über Kristiansand, Oslo und Kopenhagen wieder zurück nach Kiel."Hatten wir 2023 etwas mehr als 60 Landstromnutzungen, waren es im vergangenen Jahr bereits über 400. Dank der Eröffnung weiterer Anlagen in Europa erwarten wir für dieses Jahr einen weiteren Anstieg auf 600 Anläufe. Dennoch ist der weitere Ausbau der Landstrominfrastruktur in Europa notwendig", so Eichhorn. Bereits heute kann im Durchschnitt bei jedem 2. Anlauf in Nordeuropa Landstrom in der Liegezeit genommen werden.AIDA auf der ITBAIDA Cruises präsentiert sich vom 3. bis 5. März 20026 auf der ITB Berlin 2026 in Halle 25, Stand 325.Über das UnternehmenAIDA Cruises, Marktführer für Kreuzfahrten in Deutschland, gehört zur Carnival Corporation & plc, einem Tourismusunternehmen mit acht der weltweit führenden Kreuzfahrtreedereien. AIDA Cruises ist die bekannteste Kreuzfahrtmarke und eines der erfolgreichsten Tourismusunternehmen Deutschlands. Gerade erst wurde AIDA zur Nummer 1 des aktuellen YouGov Travel Rankings gewählt. Das Unternehmen beschäftigt 18.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 60 Ländern. Mit ca. 1.300 Angestellten am Hauptsitz in Rostock ist die Kreuzfahrtreederei der größte private Arbeitgeber in Mecklenburg-Vorpommern. Die Flotte mit aktuell elf Schiffen gehört zu den innovativsten Kreuzfahrtflotten weltweit.Pressekontakt:AIDA CruisesCommunication & Sustainabilitypresse@aida.deBildmaterial auf www.aida.de/presseOriginal-Content von: AIDA Cruises, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55827/6227654