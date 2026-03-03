Bern - Schweizer Weinbauern haben letztes Jahr dank günstiger Wetterbedingungen Wein von «vorzüglicher Qualität» produziert. Nach dem wegen schlechten Wetters mengenmässig schlechten Jahr 2024 stieg die Erntemenge auf 82 Millionen Liter Wein. Das sind 7 Millionen Liter mehr als im Vorjahr (+9,3 Prozent), wie das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) am Dienstag mitteilte. Das seien aber rund 9 Millionen Liter weniger als im Zehnjahresdurchschnitt, der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
