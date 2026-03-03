NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 123 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick sei enttäuschend trotz neuer Aktienrückkäufe, schrieb Olivier Nicolai am Montagabend nach dem Geschäftsbericht. Der Ergebniskonsens könnte theoretisch um 5 Prozent sinken. Klarer werde dies wohl nach der Telefonkonferenz./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 23:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005200000
