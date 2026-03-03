© Foto: Steffen Trumpf/dpaNach enttäuschenden Studiendaten kassiert Goldman Sachs die Prognosen radikal ein. Novo Nordisk kämpft plötzlich um sein GLP-1-Narrativ.Goldman Sachs hat Novo Nordisk nach der enttäuschenden REDEFINE-4-Studie deutlich heruntergestuft und löst damit eine neue Welle von Skepsis rund um die GLP-1-Zukunft des Pharmariesen aus. Die Bank senkte das Rating von "Kaufen" auf "Neutral" und kappte das Kursziel drastisch - von zuvor 400 auf nur noch 260 dänische Kronen. Analyst James Quigley begründet den Schritt mit den schwächeren Phase-3-Daten zu CagriSema, dem wichtigsten Next-Gen-Kandidaten für Adipositas und Diabetes. Besonders gravierend fällt die Reduktion der Umsatzschätzungen aus: Goldman …Den vollständigen Artikel lesen
