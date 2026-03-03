Zürich - Wer eine Telefonhotline anruft, hat immer öfter ohne Wartezeit einen Sprachcomputer am Apparat, der sich mit "Wie kann ich helfen?" oder ähnlich meldet. Man kann daraufhin in natürlicher Sprache sein Anliegen vortragen und erhält in vielen Fällen sofort eine Antwort, die einem weiterhilft. Immer häufiger stecken hinter diesen Sprachdialogsystemen sogenannte «KI-Agenten», also Hilfsprogramme, die mittels Künstlicher Intelligenz (KI) die erforderlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
