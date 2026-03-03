Bern - Die Schweizerische Post stellt den Kundinnen und Kunden Briefe und Pakete in der Regel pünktlich zu. Insgesamt seien 97,3 Prozent der A-Post-Briefe und 98,7 Prozent der B-Post-Briefe pünktlich im Briefkasten gelandet. Die Post erfülle damit die Qualitätsvorgaben des Bundes, teilte die Post am Dienstag mit. Die Vorgaben der Postgesetzgebung von 97 Prozent für Briefe würden «klar übertroffen». Letztes Jahr waren 1,49 Milliarden adressierte Briefe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
