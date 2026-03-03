FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
- BARCLAYS CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 680 (700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 1400 (1600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SMITH & NEPHEW TARGET TO 1305 (1290) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS BEAZLEY PLC TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1310 (1100) PENCE - BERENBERG CUTS MACFARLANE GROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 82 (90) PENCE - BERENBERG RAISES INCHCAPE PRICE TARGET TO 1170 (1120) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES KELLER GROUP PRICE TARGET TO 2350 (2100) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS GREATLAND GOLD TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 780 (816) PENCE - GOLDMAN RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1450 (1254) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 11000 (11500) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS HIKMA PHARMACEUTICALS TARGET TO 2000 (2400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS CENTRICA TO 'EQUAL-WEIGHT' - PRICE TARGET 215 PENCE - MORGAN STANLEY CUTS DRAX TO 'EQUAL-WEIGHT' - PRICE TARGET 950 PENCE - RBC CUTS BEAZLEY PLC TO 'SECTOR PERFORM' - PRICE TARGET 1300 (1100) PENCE - RBC RAISES KELLER GROUP PRICE TARGET TO 2050 (1540) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RPT/MORGAN STANLEY RAISES PRICE TARGET NATIONAL GRID TO 1525 (1400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - UBS CUTS TATE & LYLE PRICE TARGET TO 390 (400) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES AJ BELL TO 'BUY' - PRICE TARGET 520 PENCE - UBS RAISES HSBC PRICE TARGET TO 1404 (1309) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES IG GROUP TO 'BUY' - PRICE TARGET 1600 PENCE
