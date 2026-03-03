Die niedersächsische Landeshauptstadt schreitet beim Kohleausstieg voran und schaltet den ersten Block des Kohlekraftwerks ab. Block II wird spätestens nach der Heizperiode 2027/28 durch klimaneutrale Fernwärme ersetzt. Am Wochenende hat der Energieversorger Enercity den 75 Meter hohen Block I des Kohlekraftwerks Stöcken in Hannover außer Betrieb genommen. Mit der Abschaltung spart die Landeshauptstadt jährlich eine halbe Million Tonnen CO2 ein. Damit ist die Hälfte des Kohleausstiegs in Hannover ...Den vollständigen Artikel lesen ...
