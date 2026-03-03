Bern - Die hiesige Autobranche kämpft weiterhin mit rückläufigen Zulassungszahlen. In der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein wurden im Februar 2026 im Vergleich zum bereits schwachen Vorjahresmonat 3,2 Prozent weniger Neuimmatrikulationen registriert. Konkret wurden mit 15'697 Neuzulassungen 515 Fahrzeuge weniger Autos immatrikuliert als im Februar 2025. Damit setze sich der Negativtrend fort, heisst es in einer Mitteilung des Importverbands ...Den vollständigen Artikel lesen ...
