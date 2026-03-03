Der vom deutsch-kanadischen Unternehmen Rock Tech Lithium für den Standort Guben in Brandenburg entwickelte Lithiumkonverter soll in Zusammenarbeit mit Siemens als Blaupause für eine ganz ähnliche Anlage in Kanada dienen. Dabei soll u.a. die Technologie für digitale Zwillinge von Siemens zum Einsatz kommen. Der aktuell im Bau befindliche Lithiumkonverter von Rock Tech im brandenburgischen Guben ist darauf ausgelegt, jährlich 24.000 Tonnen Lithiumhydroxid ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net