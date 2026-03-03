© Foto: Eibner-Pressefoto/Ardan Fuessmann - Eibner-PressefotoDer Autozulieferer enttäuscht mit einer konservativen Umsatz- und Gewinnprognose für 2026. Besonders die Wachstumshoffnung bei der E-Mobilität bleiben unter den Erwartungen. Die Schaeffler-Aktie bricht um 18 Prozent ein.Der deutsche Autozulieferer Schaeffler hat am Dienstag eine vorsichtige Umsatz- und Gewinnprognose für 2026 veröffentlicht und die Erwartungen vieler Anleger enttäuscht. Das Unternehmen rechnet mit einem Umsatz von 22,5 bis 24,5 Milliarden Euro, was unter den Konsensschätzungen von rund 24,03 Milliarden Euro liegt. Auch die operativen Gewinnmargen (EBIT) fallen mit 3,5 bis 5,5 Prozent schwächer aus als die prognostizierten 5,1 Prozent. Die schwächeren Aussichten, die vor …Den vollständigen Artikel lesen
