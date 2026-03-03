Bisher war die Zaunsolaranlage Sunbooster Vertical als Balkonkraftwerk auf 800 Watt Leistung begrenzt. Die neue Version Vertical+ kann auf einer Zaunlänge von bis zu 100 Metern maximal 18,8 Kilowatt Leistung erbringen. Das österreichische Solarunternehmen Sunbooster GmbH hat 2025 eine Zaunsolaranlage eingeführt. Die Solarstreifen Sunbooster Vertical lassen sich in bestehende Doppelstabmattenzäune einfädeln und sind laut Hersteller auch von Laien in wenigen Minuten installiert. Bisher ließ sich Sunbooster ...Den vollständigen Artikel lesen ...
