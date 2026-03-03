Winterthur - Rudolf Bruder wird auf Anfang November neuer Chef der Krankenkasse Swica. Bruder, aktuell Leiter Konzernbereich Finanzen und stellvertretender CEO der CSS-Gruppe, tritt dann die Nachfolge von Reto Dahinden an. Dahinden übergebe die Führung des viertgrössten Schweizer Krankenversicherers nach 15 erfolgreichen Jahren in neue Hände, teilte die Swica am Dienstag weiter mit. Die Winterthurer Gesundheitsorganisation gewinne mit Bruder eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab