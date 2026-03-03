© Foto: Ying Tang - picture alliance / NurPhotoNvidia investiert 4 Milliarden US-Dollar in zwei Optikspezialisten und sichert sich Kapazitäten für die nächste KI-Welle. Die Börse reagiert sofort.Der Chipriese Nvidia treibt den Ausbau der KI-Infrastruktur mit einer milliardenschweren Doppelstrategie voran, wie das Wall Street Journal berichtet. Das Unternehmen investiert jeweils 2 Milliarden US-Dollar in Lumentum und Coherent. Ziel ist es, die Entwicklung fortschrittlicher optischer Technologien für KI-Rechenzentren zu beschleunigen. Beide Vereinbarungen sehen neben der Kapitalbeteiligung auch mehrjährige Kaufzusagen in Milliardenhöhe vor. Nvidia sichert sich damit den bevorzugten Zugang zu künftigen Produktionskapazitäten für moderne …Den vollständigen Artikel lesen
