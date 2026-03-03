Erst am vergangenen Donnerstag fiel die Plug Power-Aktie auf ein neues Jahrestief. Doch am Dienstagmorgen sendet das US-Wasserstoffunternehmen mit einem Plus von +9% ein starkes Lebenszeichen. Was steckt dahinter und können Anleger nun endlich auf eine Trendwende hoffen? Umsatz hui, Ergebnis pfui Auslöser des heutigen Kurssprungs war die Vorstellung der Zahlen für das vergangene Jahr. Plug Power steigerte 2025 seinen Umsatz um 12,9% auf 710 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
