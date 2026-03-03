Die noch zu Wochenbeginn robusten US-Börsen dürften mit einem Tag Verzögerung die Auswirkungen des Iran-Kriegs doch noch deutlicher zu spüren bekommen. Der Anstieg der Energiepreise nährt Wirtschaftssorgen. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial am Dienstag eine halbe Stunde vor Handelsbeginn 1,8 Prozent tiefer auf 48.027 Punkte. Den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 sieht IG 2,2 Prozent im Minus bei 24.445 Punkten.Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.(Mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
