Zulieferer Webasto nimmt eine neue Dachklimaanlage in sein Sortiment auf: Die vollelektrische Anlage Cool Top 120-e ist speziell für Elektro-Fahrzeuge konzipiert, die mit einer 400-Volt-Gleichstromversorgung ausgestattet sind - etwa Kleinbusse, Transporter und Rettungswagen. Die neue Aufdach-Klimaanlage liefert bis zu 12 kW Kühlleistung und arbeitet mit Spannungen zwischen 250 und 460 Volt Gleichstrom. Sie sei speziell für leichte Nutzfahrzeuge mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
