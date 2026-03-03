St. Gallen - Sportradar ist im letzten Jahr weiter gewachsen. Und auch der Gewinn ist dank positiven Währungseffekten markant gestiegen. Der Umsatz stieg 2025 um 17 Prozent auf 1,29 Milliarden Euro, wie das St. Galler Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der bereinigte Betriebsgewinn (adj. EBITDA) stieg sogar um 33 Prozent auf 297 Millionen. Die entsprechende Marge betrug 23,0 Prozent nach 20,1 Prozent im Vorjahr. Unter dem Strich blieb mit 100 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
