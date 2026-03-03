© Foto: Seth Wenig - APGoldman Sachs fügt ConocoPhillips und Loar Holdings zur US Conviction List hinzu, Welchen Aktien die Analysten aktuell am meisten zutrauen.Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ihre renommierte "Conviction List - Directors' Cut" für den März 2026 aktualisiert. In dem monatlichen Update identifiziert das Investmentkomitee der Bank die 20 bis 25 überzeugendsten Kaufempfehlungen aus dem US-Aktienmarkt. Neu mit dabei im März sind die Papiere von ConocoPhillips und Loar Holdings. "Investoren messen kapitalintensiven Unternehmen der alten Welt endlich wieder mehr Wert bei, was sich mittlerweile nicht mehr nur auf Investitionen in physische Rechenzentrumsanlagen beschränkt, sondern auch auf …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE