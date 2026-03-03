Stans - Die Turbulenzen der US-Zölle und der schwache Dollar haben sich 2025 auf die Geschäfte des Stanser Flugzeugbauers Pilatus ausgewirkt. Insgesamt spricht das Unternehmen von einem «soliden Ergebnis». Pilatus konnte gemäss einer Mitteilung vom Dienstag den Umsatz um 2,4 Prozent von 1,63 auf 1,67 Milliarden Franken erhöhen. Das Betriebsergebnis ging aber um 30,0 Prozent von 243 Millionen Franken auf 170 Millionen Franken zurück. Pilatus schreibt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
