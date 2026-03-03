Bestände am Gold-Top verkauft: Russland macht 1,68 Milliarden Dollar frei

Anzeige / Werbung

Goldreserven sind Machtreserven. Am Preis-Höchststand setzt Russland nun einen Teil davon in Milliarden um. 300.000 Unzen wechseln den Besitzer, während der Gesamtwert der Reserven weiter steigt. Ein strategischer Schritt in einem Umfeld, in dem Liquidität und Unabhängigkeit wichtiger werden denn je.

Russland verkauft Gold für bis zu 1,68 Milliarden Dollar

Russlands Zentralbank hätte im Januar rund 300.000 Unzen Gold verkauft und damit Einnahmen zwischen 1,41 und 1,68 Milliarden US-Dollar erzielt. Hintergrund seien historische Höchststände beim Goldpreis von zeitweise über 5.500 US-Dollar je Unze, wie aus aktuellen Daten der russischen Notenbank hervorgehe. Trotz des Abbaus sanken die Bestände lediglich auf 74,5 Millionen Unzen, der erste Rückgang seit Oktober.

Gold als Liquiditäts- und Sicherheitsreserve

Obwohl physisch Gold abgeflossen sei, wäre der Gesamtwert der russischen Goldreserven im Januar um 23 Prozent auf 402,7 Milliarden US-Dollar gestiegen. Der durchschnittliche Goldpreis habe bei rund 4.700 US-Dollar gelegen, in der Spitze sogar bei 5.600 US-Dollar. Für rohstofforientierte Volkswirtschaften im deutschsprachigen Raum verdeutliche dies, wie stark Preisbewegungen staatliche Bilanzen beeinflussen könnten.



Hohe Goldreserven könnten Staaten im Krisenfall unmittelbare Liquidität sichern, da Bestände flexibel veräußert oder beliehen werden könnten. Zugleich erhöhe physisches Gold die finanzielle Unabhängigkeit von Fremdwährungen wie US-Dollar oder Euro. In einem Umfeld geopolitischer Spannungen und Sanktionen gewinne diese Form der Reservehaltung strategisch an Gewicht, da sie außerhalb klassischer Währungssysteme operiere. Dass diese Bedeutung nicht nur staatlich, sondern auch gesellschaftlich verankert sei, zeige der Blick auf die Binnenmarktdaten: Russische Verbraucher hätten 2024 laut Bericht 75,6 Tonnen Gold erworben, rund 25 Prozent der nationalen Jahresproduktion. Die hohe Nachfrage unterstreiche, dass Gold sowohl auf Ebene der Zentralbank als auch im Privatsektor als strategischer Wertspeicher wahrgenommen werde.

China und Binnenmarkt treiben Nachfrage

Laut Bloomberg hätten sich die russischen Edelmetallexporte nach China im ersten Halbjahr 2025 wertmäßig nahezu verdoppelt. Chinesische Importe von Erzen und Konzentraten - darunter Gold und Silber, seien um 80 Prozent auf eine Milliarde US-Dollar gestiegen. Parallel hätte die starke Preisrallye von rund 43 Prozent binnen zwölf Monaten den Exportwert zusätzlich erhöht. Auch im Inland wachse die Nachfrage: Russische Verbraucher hätten 2024 rund 75,6 Tonnen Gold erworben - etwa ein Viertel der nationalen Jahresproduktion. Neben Gold profitierten Produzenten wie MMC Norilsk Nickel laut Bericht von deutlich gestiegenen Palladium- und Platinpreisen.