BARCELONA, Spanien, 3. März 2026 /PRNewswire/ -- Auf dem MWC Barcelona 2026 hielt Li Peng, Senior Vice President und President of ICT Sales & Service von Huawei, eine Keynote darüber, wie Netzbetreiber den Wert von 5G-A und KI maximieren können, um den Übergang zum agentenbasierten Internet zu beschleunigen. Li schlug vor, dass mit der Konvergenz von Netzen und KI die Netzbetreiber die Möglichkeit haben, den Wert der Konnektivität durch ein Upgrade auf "5G-A x KI" neu zu definieren. Dadurch können sie nicht nur den Datenverkehr und die Erfahrungen, sondern auch die KI-Dienste monetarisieren.
Sprung im Wert der Industrie: Aufbruch in eine 10-Billionen-Dollar-Ära des agentenbasierten Internets
In den letzten Jahren hat sich die Mobilfunkbranche kontinuierlich von 4G zu 5G weiterentwickelt, und einige Betreiber haben mit der Einführung von 5G-A begonnen. Da die Netze stärker sind als je zuvor, bringen sie intelligente Anwendungen auf alle Arten von Geräten.
Li sagte: "Dieses Jahr treten wir in die Ära des agentenbasierten Internets ein. Netzwerke werden nicht nur Menschen verbinden. Sie werden auch Hunderte von Milliarden von Agenten miteinander verbinden." Die Zunahme von Agentenanwendungen im nächsten Jahrzehnt wird jedoch die Anforderungen an die Konnektivität erhöhen, da Netze nicht nur die menschliche Kommunikation, sondern auch die Kommunikation zwischen Agenten erleichtern werden. Dies wird Netzbetreiber dazu veranlassen, sich vom reinen Angebot von Datenverkehr hin zu hochwertigen Mehrwertdiensten zu entwickeln, und einen neuen Markt mit einem Wert von zehn Billionen Dollar zu erschließen.
Aktualisierung des Geschäftsmodells: Aufwertung von Marken und Angeboten, um neue Einnahmequellen zu erschließen
Die Weiterentwicklung der Netzkapazitäten wird auch zu Veränderungen der Geschäftsmodelle der Betreiber führen. In den sieben Jahren seit der Kommerzialisierung von 5G haben mehr als 300 Netzbetreiber auf der ganzen Welt neue Pakete auf den Markt gebracht, um den Datenverkehr zu monetarisieren, und dies hat ihnen geholfen, sowohl ihre Einnahmen als auch ihre Nutzerbasis zu vergrößern.
Mit zunehmender Reife der 5G-Netze wird Erlebnis-Monetarisierung für den Erfolg der Netzbetreiber immer wichtiger. 5G SA und 5G-A bieten vielfältigere Netzressourcen, die von mehr als 30 führenden Netzbetreibern genutzt werden, um erlebnisbasierte Pakete zur Monetarisierung von Geschwindigkeiten, Latenzzeiten und mehr zu lancieren.
Durch die dynamische Planung von Ressourcen können Netzbetreiber über den "Best-Effort"-Service hinaus zu einem deterministischen Service übergehen. Dies trägt dazu bei, den Ruf der Marke zu stärken und die Bereitschaft der Nutzer zu erhöhen, für Premiumdienste zu zahlen. Durch das Angebot von Diensten wie kundenspezifischen Logodarstellungen und mehrstufigen Geschwindigkeitssteigerungen können die Betreiber die Netzleistung in kritischen Momenten garantieren und die Wahrnehmung der Netzqualität durch die Nutzer verbessern.
Konvergenz von Konnektivität und KI-Diensten: Neues Wachstumspotenzial mit KI-gestützten Dienstleistungen für Verbraucher, Haushalte und Unternehmen freisetzen
Li erläuterte auch, wie Netzbetreiber durch den Einsatz von KI-Modellen ihre wichtigsten Dienstleistungen umgestalten und die Kundenzufriedenheit verbessern können.
Neue Vision: Unterstützung von Netzbetreibern bei der Aufwertung ihres Portfolios durch KI-Dienste
"Mit Blick auf die Zukunft gibt es noch viele Möglichkeiten, die nur darauf warten, mit 5G-A und KI erschlossen zu werden. Und die Netzbetreiber sind in der besten Position, um zukünftige Anwendungen wie Massive IoT und Embodied AI zu erforschen", so Li. Außerdem empfahl er drei Maßnahmen, die Netzbetreiber ergreifen können, um diese Chancen zu nutzen. Zunächst sollten die Betreiber alle Dienste, Geräte und Frequenzbänder auf 5G-A umstellen, um ein florierendes Netz-Ökosystem zu schaffen. Zweitens sollten Netzbetreiber KI in B.O.M.-Bereiche (Business, Operations, Management) einführen. Dies wird die Grundlage für diversifizierte O&M-Dienstleistungen bilden. Drittens sollten die Betreiber die Infrastruktur mit Intelligenz ausstatten, um die Entwicklung der künftigen Netzarchitektur zu unterstützen.
"Huawei ist bereit, eng mit Netzbetreibern zusammenzuarbeiten, um das Beste aus 5G-A und KI herauszuholen und ihnen dabei zu helfen, sich zu KI-Dienstleistern zu entwickeln", so Li abschließend. "Wir können mit Netzbetreibern zusammenarbeiten, um ihre wichtigsten Dienste über die Multi-Agent-Kollaborationsplattform zu verbessern. Wir können ihnen auch helfen, KI-zentrierte Netzwerke für effizientere Abläufe aufzubauen. Gemeinsam können wir eine Welt voller neuer Möglichkeiten erschließen und eine solide Grundlage für künftige Netze schaffen."
Der MWC Barcelona 2026 wird vom 2. bis 5. März in Barcelona, Spanien, stattfinden. Während der Veranstaltung wird Huawei seine neuesten Produkte und Lösungen am Stand 1H50 in der Fira Gran Via Halle 1 vorstellen.
Die Ära der agentenbasierten Netze rückt nun schnell näher, und die kommerzielle Einführung von 5G-A in großem Maßstab gewinnt an Fahrt. Huawei arbeitet aktiv mit Netzbetreibern und Partnern auf der ganzen Welt zusammen, um das volle Potenzial von 5G-A auszuschöpfen und den Weg für die Entwicklung zu 6G zu ebnen. Darüber hinaus entwickeln wir KI-zentrierte Netzlösungen, um intelligente Dienste, Netze und Netzelemente (NEs) zu ermöglichen, die groß angelegte Einführung autonomer Netze der Ebene 4 (AN L4) zu beschleunigen und KI zur Verbesserung unseres Kerngeschäfts einzusetzen. Gemeinsam mit anderen Branchenakteuren werden wir führende wertorientierte Netzwerke und KI-Computing-Backbones für eine vollständig intelligente Zukunft schaffen.
