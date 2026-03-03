EQS-News: HUAWEI CLOUD / Schlagwort(e): Sonstiges

Huawei Cloud Summit auf dem MWC26: Lösung von Branchenherausforderungen mit KI



03.03.2026 / 21:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



BARCELONA, Spanien, 3. März 2026 /PRNewswire/ -- Am 1. März fand in Barcelona der Huawei Cloud Summit unter dem Motto "Huawei Cloud: Solving Industry Challenges with AI" (Huawei Cloud: Mit KI Herausforderungen der Branche lösen) statt. Auf dem Gipfel stellte Huawei Cloud seine Industry AI Foundry vor, präsentierte die Hybrid-Cloud-Lösung der nächsten Generation Huawei Cloud Foundation (HCF) und demonstrierte CodeArts, einen KI-gestützten Coding-Agenten, der Kunden aus verschiedenen Branchen dabei unterstützt, im KI-Zeitalter erfolgreich zu sein. Priorisierung strategischer Investitionen zur Steigerung der Wertschöpfung In seiner Eröffnungsrede betonte Dr. Peter Zhou, CEO von Huawei Cloud, dass Cloud und KI im Mittelpunkt der Strategie von Huawei stehen und stetige Investitionen in Forschung, Entwicklung und Innovation vorantreiben. Im vergangenen Jahr hat Huawei Cloud weltweit bemerkenswerte Fortschritte erzielt - eine Dynamik, die sich in den kommenden Jahren noch beschleunigen wird. Auch im Jahr 2026 ist Huawei Cloud bestrebt, sichere, zuverlässige und hochwertige Cloud-Dienste bereitzustellen und damit mehr Wert für Kunden und Partner zu schaffen. Durch die Nutzung seiner fortschrittlichen systemischen Synergie von Software und Hardware strebt Huawei Cloud an, weltweit eine Vorreiterrolle bei transformativen KI-Diensten einzunehmen. Darüber hinaus wird es eng mit den Interessengruppen zusammenarbeiten, um ein offenes, umfassendes Cloud-Ökosystem zu entwickeln. Industry AI Foundry zur Lösung von Branchenherausforderungen mit KI In seiner Keynote "Huawei Cloud: In seiner Keynote "Huawei Cloud: Solving Industry Challenges with AI" (Huawei Cloud: Mit KI Herausforderungen der Branche lösen) hob Tim Tao, President of Huawei Cloud Solution Sales, einen entscheidenden Wandel in der KI hervor - weg von reiner Rechenleistung hin zu greifbaren Effizienzsteigerungen. Er sieht Cloud Computing als das "öffentliche Stromnetz" des KI-Zeitalters, das als Grundlage für agile Geschäftsinnovationen dient. Huawei Cloud hat seinen strategischen Entwurf für Industry AI Foundry vorgestellt und Chinas erste intelligente Medizinzone ins Leben gerufen. Darüber hinaus bietet Huawei Cloud umfassende Lösungen, die KI-Infrastruktur, branchenspezifische Modelle, Agentenplattformen und Anwendungen umfassen und es Branchen ermöglichen, reale Probleme mit KI effektiv anzugehen. Neuerscheinungen von Huawei Cloud Auf dem Gipfel stellte Huawei Cloud HCF und CodeArts vor, die beide in der zweiten Jahreshälfte weltweit verfügbar sein werden. HCF revolutioniert Hybrid-Cloud-Lösungen durch ein neues Maß an Offenheit, Einfachheit und Ausfallsicherheit, das speziell auf Behörden und Unternehmen zugeschnitten ist, die sich in komplexen IT-Landschaften bewegen. Durch die nahtlose Verbindung von Agilität und robuster Sicherheit beschleunigt es die Einführung von KI und ebnet den Weg für Unternehmen, sich umfassend zu digitalisieren und intelligent zu werden. CodeArts definiert die Softwareentwicklung neu, indem es modernste Codemodelle, IDE und autonome Entwicklungsfunktionen miteinander verbindet. Es unterstützt Entwickler mit beispielloser Effizienz und bietet Funktionen wie KI-gestützte Codegenerierung, F&E-Wissens-Chats, Generierung von Unit-Testfällen, Expertenkenntnisse, Codebasis-Indizierung und spezifikationsgesteuerte Entwicklung (SDD). Durch die Integration führender Open-Source-Modelle wie GLM-5 und DeepSeek-V3.2 sowie der proprietären Modelle von Huawei bietet CodeArts ein transformatives, durchgängiges intelligentes Codierungserlebnis. Vertiefung der Partnerschaft für gemeinsamen Erfolg Der Gipfel versammelte Experten, Visionäre und Branchenführer renommierter Organisationen wie IDC, KoçSistem, SMSA, Serpro und Nextcloud, die inspirierende Einblicke in die Bewältigung der KI-Revolution gaben und ihre gemeinsamen Innovationen mit Huawei Cloud in verschiedenen Sektoren hervorhoben. Mit einer starken Präsenz in 101 Verfügbarkeitszonen (AZs) in 34 Regionen bietet Huawei Cloud Kunden in über 170 Ländern und Regionen modernste Dienstleistungen an. Huawei Cloud arbeitet seit 941 Tagen in Folge stabil und sicher und unterstützt die Transformation von Regierungen, Finanzinstituten, Internetunternehmen und führenden Automobilherstellern. Gleichzeitig fördert es ein florierendes Ökosystem mit Millionen von Entwicklern und über 50.000 Partnern. Mit Blick auf die Zukunft wird Huawei Cloud sich weiterhin dafür einsetzen, Fortschritte im Bereich der KI voranzutreiben, die auf die Bedürfnisse der Industrie zugeschnittene Industry AI Foundry zu schaffen, die breite Einführung von KI zu beschleunigen und stärkere Partnerschaften aufzubauen, um die Herausforderungen der Industrie mit KI zu bewältigen. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2923655/image.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2923563/image.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-cloud-summit-auf-dem-mwc26-losung-von-branchenherausforderungen-mit-ki-302702988.html



03.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News