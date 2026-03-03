EQS-News: Huawei Digital Power / Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung

BARCELONA, Spanien, 3. März 2026 /PRNewswire/ -- Auf dem Global Digital Power Forum im Rahmen des MWC Barcelona 2026 hat Huawei Digital Power zusammen mit dem Global Computing Consortium (GCC) die AIDC Ecosystem Co-construction Initiative ins Leben gerufen und die New-Gen AI-Powered Green Site vorgestellt, um die Informations- und Kommunikationstechnik-Branche (IKT) im KI-Zeitalter zu stärken. Da das intelligente Zeitalter rasch voranschreitet und die Nachfrage nach KI-Rechenzentren (Artificial Intelligence Data Center, AIDC) steigt, müssen die Herausforderungen in Bezug auf Stromversorgung, schnelle Lieferung, Sicherheit und Zuverlässigkeit angegangen werden. Gleichzeitig haben Millionen von Telekommunikations-Basisstationen mit einem hohen Energieverbrauch und einem schwachen Stromnetz zu kämpfen. Mit der Entwicklung der Energietechnologien ermöglicht die Solarenergie nicht nur eine kohlenstoffarme Stromerzeugung, sondern ist auch zur effektivsten Energiequelle geworden. Die Integration von Ökostrom und KI ist die optimale Lösung, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs im Zeitalter der KI zu bewältigen. Laut Zhou Jianjun, Vice President von Huawei und President von Global Marketing, Sales and Services, Huawei Digital Power, hat Huawei die IKT-Branche mit 5G, KI und der Cloud versorgt, um die digitale Transformation zu ermöglichen. Im Zeitalter der KI benötigt die IKT-Branche eine nachhaltigere, widerstandsfähigere, flexiblere und zuverlässigere Energieinfrastruktur. Die Betreiber werden Einrichtungen wie Telekommunikationsstandorte und Rechenzentren nutzen, um die Energieeffizienz ihrer Anlagen zu verbessern, Solarenergie zu integrieren und Energie zu speichern. Dies wird es den Betreibern ermöglichen, von reinen Energieverbrauchern zu Verbrauchern und Erzeugern für eine grüne und nachhaltige Entwicklung zu werden. Huawei Digital Power wird sein etabliertes Fachwissen in den Bereichen Computing, große KI-Modelle, Solarenergie, Energiespeicherung und Stromnetze nutzen, um Betreibern dabei zu helfen, sich zu "Prosumern 2.0" zu entwickeln und als Gewinner aus dem KI-Zeitalter hervorzugehen. Laut Xia Hesheng, CMO von Huawei Digital Power, beschleunigt sich die Einführung von KI-Anwendungen, was die Nachfrage nach Rechenleistung in die Höhe treibt und die AIDC-Branche in eine Phase schnellen Wachstums führt. Da sich die Leistung von Chips, Servern und Racks sowie die Größe von Rechenzentren dramatisch verändern, steht der Bau von AIDC heute vor vier großen Herausforderungen: Zuverlässigkeit, Energieeffizienz, Lieferung und reibungslose Entwicklung. Huawei konzentriert sich auf technologische Weiterentwicklungen und treibt Innovationen in den Bereichen Stromversorgung, Kühlung, Energiespeicherung, Betrieb sowie Baukonzepte voran. Das Unternehmen bietet eine äußerst zuverlässige, energieeffiziente, schnell lieferbare und vollständig kompatible AIDC-Lösung zur Maximierung der Token pro Watt. Auf der Veranstaltung starteten Huawei Digital Power und GCC gemeinsam die AIDC Ecosystem Co-construction Initiative. Die Initiative zielt darauf ab, die regionale Kompatibilität von Normen und Spezifikationen zu verbessern, indem lokale Vorschriften, Umweltbedingungen und technische Anforderungen berücksichtigt werden. Außerdem sollen praktische Erfahrungen ausgetauscht und eine dynamische globale AIDC-Wissensbasis durch eine Allianzplattform aufgebaut werden. Durch die Nutzung von Spezifikationen als Brücke wird die Initiative ein florierendes Ökosystem fördern und ein offenes, für beide Seiten vorteilhaftes globales Ökosystem der AIDC-Branche aufbauen. Laut Jin Hai, dem Vorstandsvorsitzenden des GCC, gibt es in den verschiedenen Ländern und Regionen unterschiedliche Energiemixe, politische Ausrichtungen, Umweltschutzmaßnahmen und Anwendungsszenarien. Daraus ergeben sich sowohl Herausforderungen für die Verfeinerung der Spezifikationen als auch wertvolle Möglichkeiten für die Mitgestaltung für die Industrie. Normen können die globale digitale Wirtschaftsentwicklung nur dann wirklich vorantreiben, wenn sie auf einem tiefgreifenden Verständnis der regionalen Bedürfnisse beruhen und auf die Gegebenheiten der Branche abgestimmt sind. Vorstellung der AI-Powered Green Site Auf der Veranstaltung stellte Huawei Digital Power seine KI-gestützte Green-Site-Lösung vor, die eine einzigartige intelligente End-to-End-Synergie bietet, um Betreibern den Übergang von reinen Energieverbrauchern zu sogenannten "Prosumern" zu ermöglichen. Die AI-Powered Green-Site-Lösung basiert auf dem Konzept "einmalige Bereitstellung, 10 Jahre Entwicklung" für einen vereinfachten Aufbau und erfüllt die Anforderungen von Betreibern in Szenarien wie dem Aufbau von 5G-Standorten, der grünen Stromversorgung und der Umsatzsteigerung bei der Energiespeicherung. Gautham Gnanajothi, Senior Vice President bei Frost & Sullivan, ist überzeugt, dass Telekommunikationsnetze bislang vor allem auf Resilienz ausgelegt waren, das kommende Jahrzehnt sie jedoch durch Intelligenz definieren wird. Ziel ist es, weitläufige, geografisch verteilte Energieinfrastrukturen in orchestrierte Plattformen zu transformieren, die nicht nur die Betriebssicherheit gewährleisten, sondern Energiesysteme aktiv stabilisieren, zusätzliche Wertschöpfungsquellen eröffnen und Telekommunikation als strategischen Akteur im Energieökosystem neu definieren. Im Zuge des sich rasch entfaltenden intelligenten Zeitalters eröffnet die KI der globalen IKT-Branche enorme Wachstumsperspektiven und schafft gleichzeitig neue Chancen und Herausforderungen für die IKT-Energieinfrastruktur. Huawei Digital Power wird weiterhin in Innovationen investieren, grüne Energie nutzen, um die KI-Ära voranzutreiben, und mit globalen Partnern zusammenarbeiten, um eine neue digitale Welt zu gestalten. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924128/image_1.jpg

