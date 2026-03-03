EQS-News: Huawei / Schlagwort(e): Sonstiges

Huawei schlägt den Aufbau eines KI-zentrierten, vollständig optischen Zielnetzwerks vor, um das Serviceerlebnis zu verbessern



03.03.2026 / 23:45 CET/CEST

BARCELONA, Spanien, 3. März 2026 /PRNewswire/ -- Während der MWC Barcelona 2026 stellte Huawei auf dem von IDATE veranstalteten Green All-Optical Network Forum seine Vision für den Aufbau eines KI-zentrierten, vollständig optischen Zielnetzwerks vor. Huawei schlug vier Initiativen vor, um die Netzwerkkapazitäten in Bezug auf Bandbreite, Zuverlässigkeit, Abdeckung und Latenz zu verbessern und so den Betreibern dabei zu helfen, den Wert ihres Netzwerks voll auszuschöpfen und gleichzeitig ein ultimatives Erlebnis für KI-Dienste zu bieten. Mehr als 200 Branchenführer und Experten von europäischen Telekommunikationsregulierungsbehörden, dem FTTH Council, Betreibern und Geräteherstellern kamen zusammen, um die Chancen und Herausforderungen für rein optische Netzwerke im Zeitalter der KI zu diskutieren. Führende globale Betreiber wie Bouygues Telecom und China Unicom tauschten sich über ihre erfolgreichen Praktiken aus und untersuchten die Netzwerkanforderungen für die Entwicklung von Smart-Home-Diensten, die Förderung von KI-Innovationen durch effizientes Computing und die Weiterentwicklung intelligenter Netzwerkbetriebe. Kim Jin, Vizepräsident der Produktlinie für optische Geräte bei Huawei, stellte die Vision für den Aufbau eines KI-zentrierten, vollständig optischen Zielnetzwerks sowie die Produkte und Lösungen von Huawei für optische Netzwerke der nächsten Generation vor. Durch die Verbesserung von Bandbreite, Zuverlässigkeit, Abdeckung und Latenz möchte Huawei Netzbetreibern dabei helfen, Agentic-UBB-Netzwerke aufzubauen und erstklassige Serviceerlebnisse zu bieten: Breitere WLAN-Abdeckung im Heimnetzwerk für ein besseres Benutzererlebnis : Die Wi-Fi 7 Tri-Band-FTTR-Lösung von Huawei bietet eine stabile Geschwindigkeit von 4 Gbit/s in jedem Raum und nahtloses Roaming im gesamten Haus innerhalb von 10 ms. Die neue Wi-Fi-Mesh-Lösung in Kombination mit KI-Anti-Interferenz-Technologie ermöglicht es Signalen, eine weitere Wand zu durchdringen, und erhöht die Geschwindigkeit unter Interferenzbedingungen um 20 %.

: Eine 3D-Mesh-Backbone-Architektur in Kombination mit neuem 400G/800G, Super C+L-Band und Vollformat-Seekabelübertragung behebt Bandbreitenengpässe in Traffic-Hotspots und transportiert DCI- und grenzüberschreitenden Traffic effizient. Optisches Netzwerk ohne Ausfälle für stets verfügbare KI-Dienste: : Koordinierte Hardware-Software-Upgrades, Algorithmen und eOTDR-Technologie helfen Betreibern, Netzwerkrisiken präzise zu identifizieren und zu mindern. Innovative Flüssigkristallmaterialien ermöglichen eine Wellenlängen-geschaltete optische Netzwerkumschaltung (WSON) innerhalb von 50 ms und gewährleisten so eine extrem hohe Zuverlässigkeit. Für O&M wird der FANSpirit-Agent im optischen Zugangsbereich eingesetzt, um Beschwerden von privaten Breitbandnutzern zu reduzieren, und der OTNSpirit-Agent im optischen Übertragungsbereich empfiehlt differenzierte Pfade basierend auf Bandbreite, Latenz und Zuverlässigkeit, was intelligente O&M-Upgrades für Betreiber ermöglicht. Kim Jin sagte: "Das Zeitalter der KI bietet Betreibern eine einmalige Chance, wie sie nur alle zehn Jahre kommt. Huawei hat sich verpflichtet, gemeinsam mit Partnern aus der Branche ein KI-zentriertes, vollständig optisches Zielnetzwerk aufzubauen. Dadurch wird die Benutzererfahrung kontinuierlich verbessert, mehr Netzwerkwert freigesetzt und ein für alle Seiten vorteilhaftes Wachstum im Zeitalter der KI erreicht." Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924558/Kim_Jin_Vice_President_Huawei_Optical_Business_Product_Line_proposes.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-schlagt-den-aufbau-eines-ki-zentrierten-vollstandig-optischen-zielnetzwerks-vor-um-das-serviceerlebnis-zu-verbessern-302703140.html



