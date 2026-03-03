Highlights

- 3 Millionen Dollar Finanzierung aus dem Energieinnovationsprogramm von NRCan.

- Finanzierung der laufenden Entwicklung, Prozessoptimierung und Produktionssteigerung von LFP-Kathodenmaterialien unter Verwendung einer Reihe von Eisenquellen.

- Unterstützung von Arbeiten, die auf der bestehenden Effizienz und Kostenwettbewerbsfähigkeit der Nano One-Technologie sowie auf wirtschaftlicher Regionalisierung und Widerstandsfähigkeit der Lieferkette aufbauen.

- Der strategische Aktionär Sumitomo Metal Mining wird bei der Entwicklung und Validierung als Partner mitwirken.

Vancouver (Kanada), den 3. März 2026 - Nano One Materials Corp. (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) ("Nano One" oder das "Unternehmen"), ein auf Kathodenaktivmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien spezialisiertes Prozesstechnologieunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen von Natural Resources Canada ("NRCan") 3,0 Millionen CAD erhalten hat. Die Mittel werden bis zum 31. März 2028 zur Unterstützung der laufenden Prozessoptimierung, Diversifizierung der Lieferkette und Verbesserung des kommerziellen Angebots für die One-PotTM-Produktion von Lithium-Eisenphosphat ("LFP") als Kathodenaktivmaterial ("CAM") verwendet.

"Wir sind NRCan und der kanadischen Regierung für ihre kontinuierliche Unterstützung sehr dankbar", sagte CEO Dan Blondal. "Diese Mittel unterstützen uns dabei, kostengünstige und skalierbare LFP-Verarbeitungstechnologie-Alternativen auf den Markt zu bringen, strategische Partner und Kunden auf der ganzen Welt zu gewinnen und unsere kommerziellen Angebote sowie Lieferkettenlösungen zu verbessern."

Die Mittel werden für die Optimierung der Prozesstechnologie, die wirtschaftliche Regionalisierung und die Diversifizierung der Rohstoffversorgung verwendet. Die Prozessentwicklungsarbeiten werden sich speziell auf Eisenrohstoffe konzentrieren und die Nano One-Forschungs- und Entwicklungseinrichtung in Burnaby, British Columbia, sowie die Pilot- und Demonstrationsanlagen in Candiac, Québec, nutzen. Der strategische Aktionär Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. ("Sumitomo Metal Mining") wird technisches Know-how, Tests und externe Validierungen zum Entwicklungsprogramm beisteuern.

LFP ist ein wichtiges Kathodenaktivmaterial, das in Lithium-Batteriesystemen verwendet wird, die in den Bereichen Dekarbonisierung des Stromnetzes, Verteidigung, Elektrofahrzeuge und Rechenzentren zum Einsatz kommen. Der Zugang zu Eisenrohstoffen ist für die globale Diversifizierung, das Wachstum und die Widerstandsfähigkeit der LFP-Lieferketten von entscheidender Bedeutung. Wie die International Energy Agency[i] hervorhebt, stammen 98 Prozent der LFP-Kathodenmaterialien aus China, wobei die Herstellung von Eisenphosphat ("FP") als Vorläuferprodukt hauptsächlich auf einer einzigartigen Versorgung mit kostengünstigen und großvolumigen Eisensulfat-Rohstoffen basiert.

Das patentierte One-Pot-Verfahren von Nano One ermöglicht die kostengünstige Verwendung alternativer Eisenrohstoffe, die in verschiedenen Ländern weltweit beschafft werden können, wodurch die Beschaffung von FP-Vorläufermaterialien überflüssig wird und gleichzeitig die Diversifizierung der LFP-Lieferketten ermöglicht wird. Die Technologie wird für die kommerzielle Produktion von LFP in drei Kernsegmenten des Marktes optimiert - Verteidigung und nationale Sicherheit, Energiespeichersysteme und Elektrofahrzeuge -, um eine Reihe von Anforderungen in Bezug auf Wirtschaftlichkeit, Leistung und Lieferkette zu erfüllen.

"Wir bauen ein stärkeres, produktiveres und zunehmend prosperierendes Kanada auf, indem wir Unternehmen wie Nano One unterstützen, die hierzulande innovativ sind. Dieses Projekt wird dazu beitragen, die Produktion von Batteriematerialien zu steigern und Innovationen im Bereich sauberer Technologien voranzutreiben, die für eine kohlenstoffärmere Zukunft von entscheidender Bedeutung sind. Mit dieser Investition stärken wir unsere Lieferketten und fördern die Wirtschaft, Sicherheit und Nachhaltigkeit Kanadas", sagte der ehrenwerte Tim Hodgson, Minister für Energie und natürliche Ressourcen.

Über Nano One

Nano One Materials Corp. (Nano One) ist ein Verfahrenstechnikunternehmen, das die Herstellung von Kathodenaktivmaterialien (CAMs) für Lithium-Ionen-Batterien revolutioniert. Die Plattform von Nano One basiert auf einem Portfolio patentierter Verfahren, jahrzehntelangem Fertigungs-Know-how und modularen Anlagenkonzepten, die eine skalierbare, kostengünstige und einfacher zu genehmigende CAM-Produktion mit robusten Lieferketten ermöglichen.

Die Technologie eliminiert Abwasser und Nebenprodukte, ermöglicht die Verwendung regionaler Rohstoffe und reduziert die Abhängigkeit von volatilen ausländischen Lieferketten. Modulare Anlagen sind mit weniger Schritten konzipiert, um Investitionskosten, Energie- und Umweltintensität zu reduzieren und die Bereitstellung, Herstellung und Lizenzierung zu beschleunigen.

Die Produktentwicklung und Prozessoptimierung erfolgt im Innovationszentrum von Nano One in Burnaby, British Columbia, während die Pilotierung, Demonstration und kommerzielle Produktion in Candiac, Québec, angesiedelt sind und von einem Team mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der kommerziellen Kathodenherstellung für globale Zellhersteller unterstützt werden.

Strategische Kooperationen mit globalen Partnern wie Sumitomo Metal Mining, Rio Tinto und Worley unterstützen die Wachstumsstrategie "Design-One-Build-Many" von Nano One. Nano One hat finanzielle Unterstützung von den Regierungen Kanadas, der Vereinigten Staaten, Québecs und British Columbias erhalten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nanoone.ca.

Firmenkontakt:

Tel.: + 1 (604) 420-2041

E-Mail: info@nanoone.ca

Warnhinweise und zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann Aussagen enthalten, die als "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze angesehen werden können. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Informationen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über: den Erhalt des Gesamtbetrags der erwarteten Finanzierung durch NRCan und alle Regierungsprogramme; die Entwicklung von Technologie, Lieferketten und Plänen für den Bau und Betrieb von Kathodenproduktionsanlagen für die Abnahme der Produkte und Lizenzpakete des Unternehmens; die Beschleunigung und Nachfrage in der Branche; erfolgreiche aktuelle und zukünftige Kooperationen, die mit OEMs, Bergbauunternehmen oder anderen bestehen oder entstehen könnten; den Wert, die Funktionen und die beabsichtigten Vorteile der Technologie und Produkte des Unternehmens; die Bemühungen zum Aufbau widerstandsfähiger und nachhaltiger Lieferketten für kritische Mineralien und Batteriematerialien; die Entwicklung und Weiterentwicklung der Technologie und Produkte von Nano One für die Skalierung und Kommerzialisierung; die Erreichung der kommerziellen Produktion von LFP; den Zweck der Erweiterung der Anlagen in Candiac und die Skalierbarkeit der entwickelten Technologie; und die Umsetzung der Pläne des Unternehmens, die von Kapitalunterstützung und Zuschüssen abhängig sind. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "vorgeschlagen", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "Schätzungen", "Prognosen", "beabsichtigt", "erwartet" oder "erwartet nicht" oder "glaubt" oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder durch die Verwendung von Wörtern oder Phrasen, die besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden könnten, würden oder könnten. Diese zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Einschätzungen von Nano One wider und basieren auf den derzeit verfügbaren Informationen sowie auf Annahmen, die wir für angemessen halten. Diese Annahmen umfassen unter anderem Annahmen hinsichtlich: des Erhalts des gesamten angekündigten erwarteten Finanzierungsbetrags aus kollektiven Regierungsprogrammen; der Verwendung der Erlöse; allgemeine und globale wirtschaftliche und regulatorische Veränderungen; die nächsten Schritte und die rechtzeitige Umsetzung der Geschäftspläne des Unternehmens; die Entwicklung von Technologien, Lieferketten und Plänen für den Bau und Betrieb von Kathodenproduktionsanlagen; Risiken im Zusammenhang mit der Skalierung, Inbetriebnahme, Prozessleistung und industriellen Umsetzung neuer Fertigungstechnologien; den Zeitpunkt, die Vollständigkeit und die kommerzielle Einsatzbereitschaft der Technologiepakete des Unternehmens; die Fortsetzung, Umsetzung oder Wirksamkeit von staatlichen Maßnahmen, Anreizen, Steuergutschriften oder Beschaffungsrahmenbedingungen zur Unterstützung lokaler Batterie-Lieferketten; erfolgreiche aktuelle oder zukünftige Kooperationen mit OEMs, Bergbauunternehmen oder anderen; die Umsetzung der Pläne des Unternehmens, die von Kapitalquellen abhängig sind; die Fähigkeit des Unternehmens, seine erklärten Ziele zu erreichen; die Kommerzialisierung der Technologie und Patente des Unternehmens durch Lizenzen, Joint Ventures und unabhängige Produktion; die Bemühungen des Unternehmens, widerstandsfähige und nachhaltige Lieferketten für kritische Mineralien und Batteriematerialien aufzubauen; die erwartete weltweite Nachfrage und das prognostizierte Wachstum für LFP-Batterien; sowie sonstige Risikofaktoren und Risiken, die im Prospektnachtrag, im Basisprospekt, im aktuellen Jahresbericht des Unternehmens, in der Managementdiskussion und -analyse sowie in anderen Dokumenten offengelegt sind, die von Zeit zu Zeit unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca veröffentlicht werden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens oder seiner Tochtergesellschaften wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die vorherrschenden Bedingungen auf den Kapitalmärkten, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten, Gesetzesänderungen sowie der Mangel an qualifizierten Fachkräften oder der Verlust von Schlüsselpersonen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

