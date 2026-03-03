Funding Circle Holdings Plc: POS-Transaction in Own Shares

DJ POS-Transaction in Own Shares
Funding Circle Holdings plc (FCH) POS-Transaction in Own Shares 03-March-2026 / 18:37 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 3 March 2026 Funding Circle Holdings plc Transaction in own shares The Company has today purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc ("Investec") as part of its buy-back announced on 15 May 2025: Date of purchase: 3 March 2026 Number of ordinary shares purchased: 63,124 Highest price paid per share: 142.80p Lowest price paid per share: 137.80p 141.1976p Volume weighted average price paid per share:
The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 4,410,269 of its Ordinary Shares in treasury and has 300,331,307 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).
The figure of 300,331,307 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.
Aggregate information:
Venue Volume-weighted average price (pence per share) Aggregated volume LSE 141.1976p 63,124
Individual information:
Number of ordinary shares Transaction price (GBp Time of transaction (UK Transaction reference Trading venue purchased share) Time) number 558 140.60 08:09:16 00379791331TRLO1 XLON 1057 142.00 08:18:44 00379792424TRLO1 XLON 532 142.00 08:26:34 00379793329TRLO1 XLON 532 142.20 08:26:34 00379793330TRLO1 XLON 550 141.00 08:43:03 00379794860TRLO1 XLON 535 141.60 08:56:04 00379796163TRLO1 XLON 129 141.60 08:56:59 00379796279TRLO1 XLON 139 141.60 08:56:59 00379796280TRLO1 XLON 525 141.60 08:57:41 00379796355TRLO1 XLON 522 141.40 09:03:23 00379796846TRLO1 XLON 238 141.40 09:09:18 00379797277TRLO1 XLON 284 141.40 09:09:18 00379797278TRLO1 XLON 450 141.40 09:19:08 00379798165TRLO1 XLON 2 141.40 09:19:33 00379798214TRLO1 XLON 149 141.40 09:19:33 00379798215TRLO1 XLON 523 141.40 09:45:47 00379799688TRLO1 XLON 560 142.40 09:55:42 00379800391TRLO1 XLON 519 142.00 09:55:42 00379800392TRLO1 XLON 518 142.00 09:55:42 00379800393TRLO1 XLON 548 142.00 09:55:43 00379800395TRLO1 XLON 92 142.80 10:09:55 00379801239TRLO1 XLON 523 142.20 10:10:29 00379801303TRLO1 XLON 200 142.20 10:18:55 00379801887TRLO1 XLON 147 141.80 10:22:01 00379802035TRLO1 XLON 147 141.60 10:24:34 00379802129TRLO1 XLON 409 141.60 10:24:34 00379802130TRLO1 XLON 535 141.60 11:20:16 00379806786TRLO1 XLON 178 142.20 11:54:54 00379809266TRLO1 XLON 1364 142.60 12:05:29 00379809799TRLO1 XLON 741 142.60 12:05:29 00379809800TRLO1 XLON 690 142.60 12:05:29 00379809801TRLO1 XLON 324 142.60 12:05:29 00379809802TRLO1 XLON 139 142.60 12:05:29 00379809803TRLO1 XLON 278 142.60 12:05:29 00379809804TRLO1 XLON 513 142.20 12:09:29 00379810262TRLO1 XLON 515 142.00 12:09:29 00379810263TRLO1 XLON 517 141.80 12:42:34 00379812055TRLO1 XLON 1029 142.20 12:42:34 00379812056TRLO1 XLON 228 142.20 12:42:34 00379812057TRLO1 XLON 63 142.40 12:42:34 00379812058TRLO1 XLON 1000 142.40 12:42:34 00379812059TRLO1 XLON 517 141.80 12:42:34 00379812060TRLO1 XLON 526 141.60 13:30:45 00379814657TRLO1 XLON 560 141.80 13:31:10 00379814731TRLO1 XLON 530 141.80 13:42:19 00379815863TRLO1 XLON 187 142.00 13:44:03 00379815953TRLO1 XLON 38 142.00 13:44:03 00379815954TRLO1 XLON 26 142.00 13:44:03 00379815955TRLO1 XLON 357 142.00 13:44:03 00379815956TRLO1 XLON 679 142.00 13:44:03 00379815957TRLO1 XLON 531 142.00 13:44:03 00379815958TRLO1 XLON 197 142.20 13:44:04 00379815960TRLO1 XLON 531 142.20 13:44:04 00379815961TRLO1 XLON 525 142.00 13:45:29 00379816083TRLO1 XLON 531 142.00 13:52:57 00379816698TRLO1 XLON 1016 142.00 14:05:22 00379817567TRLO1 XLON 791 142.00 14:05:23 00379817568TRLO1 XLON 819 142.00 14:05:23 00379817570TRLO1 XLON 555 141.80 14:05:25 00379817575TRLO1 XLON 139 141.80 14:08:00 00379817723TRLO1 XLON 275 141.80 14:08:00 00379817724TRLO1 XLON 42 141.80 14:08:00 00379817725TRLO1 XLON 92 141.80 14:08:00 00379817726TRLO1 XLON 340 141.40 14:11:28 00379817955TRLO1 XLON 201 141.40 14:11:28 00379817956TRLO1 XLON 529 142.40 14:39:55 00379821818TRLO1 XLON 411 142.40 14:39:55 00379821819TRLO1 XLON 1106 142.00 14:39:56 00379821821TRLO1 XLON 1028 141.80 14:40:02 00379821832TRLO1 XLON 402 142.20 14:40:24 00379821876TRLO1 XLON 956 142.20 14:40:24 00379821877TRLO1 XLON 504 142.20 14:40:37 00379821952TRLO1 XLON 1093 142.00 14:40:38 00379821955TRLO1 XLON 539 141.80 14:42:37 00379822198TRLO1 XLON 1083 142.00 14:44:00 00379822401TRLO1 XLON 538 141.60 14:44:32 00379822448TRLO1 XLON 340 142.20 14:44:40 00379822463TRLO1 XLON 591 142.20 14:44:40 00379822467TRLO1 XLON 540 142.00 14:44:40 00379822468TRLO1 XLON 557 141.60 14:45:03 00379822488TRLO1 XLON 533 141.40 14:49:23 00379822820TRLO1 XLON 1128 141.40 14:49:32 00379822838TRLO1 XLON 173 141.40 14:49:32 00379822839TRLO1 XLON 344 141.40 14:49:32 00379822840TRLO1 XLON 138 141.40 14:49:50 00379822870TRLO1 XLON 346 141.40 14:49:50 00379822871TRLO1 XLON 528 141.00 14:50:00 00379822890TRLO1 XLON 543 140.60 14:52:03 00379823031TRLO1 XLON 515 140.60 14:52:03 00379823032TRLO1 XLON 517 140.60 14:52:03 00379823033TRLO1 XLON 518 140.60 14:52:04 00379823034TRLO1 XLON 546 140.60 14:52:04 00379823035TRLO1 XLON 547 140.20 14:52:05 00379823036TRLO1 XLON 544 140.00 14:54:14 00379823163TRLO1 XLON 543 140.00 14:54:14 00379823164TRLO1 XLON 555 139.60 14:55:25 00379823232TRLO1 XLON 521 139.40 15:05:22 00379824068TRLO1 XLON 86 139.00 15:20:19 00379825461TRLO1 XLON 453 139.00 15:20:19 00379825462TRLO1 XLON 86 139.00 15:20:29 00379825496TRLO1 XLON 453 139.00 15:20:29 00379825497TRLO1 XLON 548 138.60 15:27:36 00379826212TRLO1 XLON 559 138.20 15:27:41 00379826233TRLO1 XLON 530 138.00 15:27:43 00379826236TRLO1 XLON 557 137.80 15:27:43 00379826237TRLO1 XLON 558 137.80 15:30:01 00379826456TRLO1 XLON 561 137.80 15:30:41 00379826501TRLO1 XLON 157 139.60 15:47:55 00379827877TRLO1 XLON 541 139.60 15:47:55 00379827878TRLO1 XLON 628 139.60 15:47:55 00379827879TRLO1 XLON 523 140.00 15:47:56 00379827881TRLO1 XLON 539 139.80 15:48:29 00379827926TRLO1 XLON 644 139.80 15:48:30 00379827927TRLO1 XLON 559 139.60 15:48:59 00379827972TRLO1 XLON 550 139.40 15:51:01 00379828125TRLO1 XLON 705 139.40 15:51:26 00379828192TRLO1 XLON 577 139.60 15:56:14 00379828715TRLO1 XLON 287 139.60 15:56:14 00379828716TRLO1 XLON 537 140.60 16:05:19 00379829819TRLO1 XLON 535 140.60 16:05:19 00379829820TRLO1 XLON 349 140.60 16:05:19 00379829821TRLO1 XLON 272 140.60 16:05:24 00379829830TRLO1 XLON 380 141.00 16:16:25 00379830983TRLO1 XLON 200 141.00 16:16:25 00379830984TRLO1 XLON 520 141.00 16:17:05 00379831136TRLO1 XLON 520 140.60 16:19:24 00379831354TRLO1 XLON 78 140.60 16:19:38 00379831397TRLO1 XLON 559 140.40 16:19:48 00379831408TRLO1 XLON 89 140.40 16:19:48 00379831409TRLO1 XLON 534 140.40 16:19:48 00379831410TRLO1 XLON 89 140.40 16:19:48 00379831411TRLO1 XLON 549 140.40 16:19:52 00379831417TRLO1 XLON 549 140.40 16:19:52 00379831418TRLO1 XLON
- ENDS -
Enquiries:
Funding Circle:
Investor Relations ir@fundingcircle.com Tony Nicol
Media Relations press@fundingcircle.com
Headland Consultancy +44 (0) 20 3805 4822 Stephen Malthouse
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
View original content: EQS News -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ISIN: GB00BG0TPX62 Category Code: POS TIDM: FCH LEI Code: 2138003EK6UAINBBUS19 Sequence No.: 419873 EQS News ID: 2285088 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------
Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2285088&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed
(END) Dow Jones Newswires
March 03, 2026 13:37 ET (18:37 GMT)