Türk Telekom und P.I. Works gaben heute eine strategische Zusammenarbeit im Bereich KI-gesteuerte 5G-Network-Slicing-Sicherung bekannt, die auf dem GSMA Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2026 vorgestellt wurde. Türk Telekom hat die KI-gestützte 5G-RAN-Slice-Assurance-Lösung von P.I. Works im Türk Telekom R&D Innovation Test Center erfolgreich getestet und damit seine Fähigkeit gestärkt, differenzierte und leistungsgesicherte 5G-Dienste anzubieten.

Die Lösung wurde entwickelt, um die Leistung des Network Slicing sicherzustellen, indem sie die Echtzeitüberwachung von KPIs auf Slice-Ebene, die frühzeitige Erkennung von Leistungseinbußen und die KI-gestützte Ursachenanalyse ermöglicht. Mit diesen Funktionen will Türk Telekom Service-Levels proaktiv verwalten und eine konsistente Servicekontinuität über verschiedene 5G-Slice-Typen hinweg sicherstellen.

Ebubekir Sahin, CEO von Türk Telekom, erklärte:

"Mit dem Herannahen des 5G-Zeitalters entwickeln wir unser Mobilfunknetz kontinuierlich weiter, um unseren Kunden maßgeschneiderte, hochwertige Erlebnisse zu bieten. Durch unsere auf dem GSMA Mobile World Congress angekündigte Initiative mit P.I. Works machen wir unser Netzwerk autonomer und betrieblich fortschrittlicher. Die KI-gesteuerte 5G-RAN-Slice-Assurance-Lösung, die die Effizienz der Network-Slicing-Technologie verbessert, wurde in unserem Forschungs- und Entwicklungszentrum erfolgreich getestet. Dieser strategische Schritt wird es uns ermöglichen, konsistentere, messbare und zuverlässigere 5G-Dienste anzubieten und gleichzeitig die Dienstleistungsdifferenzierung für unsere Kunden zu unterstützen."

Basar Akpinar, CEO von P.I. Works, kommentierte:

"Mit 5G verwandeln sich Mobilfunknetze in Serviceplattformen, die auf die kritischen Anforderungen verschiedener Branchen zugeschnitten sind. Um diese Transformation nachhaltig zu gestalten, sind die Sichtbarkeit der Leistung auf Slice-Ebene und die Service-Sicherheit von entscheidender Bedeutung. Durch unsere 5G RAN Slice Assurance-Lösung haben wir die Leistungstransparenz verbessert und die Servicekontinuität innerhalb des Netzes von Türk Telekom gestärkt. Wir sind stolz darauf, unsere globale Expertise in der KI-gesteuerten RAN-Automatisierung mit der starken 5G-Vision von Türk Telekom zu kombinieren und so eine operativ tragfähige Dienstleistungsdifferenzierung und ein Kundenerlebnis der Business-Klasse im 5G-Zeitalter zu ermöglichen."

Diese Zusammenarbeit ist ein wichtiger Meilenstein für die Unterstützung der 5G-Dienstleistungsentwicklung von Türk Telekom, die Stärkung der Netzwerkslicing-Sicherheit und die Ermöglichung differenzierter Konnektivitätserlebnisse.

Über P.I. Works

P.I. Works ist ein weltweit führender Anbieter von KI-gesteuerter Automatisierung, Optimierung und Sicherung mobiler Netzwerke. Seit zwei Jahrzehnten arbeiten wir mit Mobilfunkbetreibern weltweit zusammen, um Netzwerke zu transformieren, Kosten zu senken, die Energieeffizienz zu verbessern, die Unabhängigkeit zu stärken und ein überragendes Kundenerlebnis zu bieten. Gemeinsam mit unseren Kunden gestalten wir die Zukunft der Netzwerkqualität.

