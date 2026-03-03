Angesichts der zunehmenden Verbreitung nativer KI-Agenten und Chatbots auf Einzelhandelswebsites nutzt Riskified seine einzigartige Dateninfrastruktur, um Händlern bei der Bereitstellung hochgradig personalisierter, sicherer KI-Einkaufsassistenten zu unterstützen

Riskified (NYSE: RSKD), ein führender Anbieter von Lösungen für E-Commerce-Betrug und Risikoinformationen, hat heute die Erweiterung seiner AI Agent Intelligence-Plattform bekannt gegeben und positioniert sich damit als maßgeblicher Schutz für die nächste Ära des E-Commerce. Während Händler den Einsatz eigener nativer, dialogorientierter KI-Einkaufsassistenten prüfen, um das Kundenerlebnis zu verbessern, stellt Riskified sicher, dass diese neuen Kontaktpunkte vor ausgeklügelten Betrugsversuchen und Missbrauch geschützt sind.

Einzelhändler investieren erheblich in die Integration von KI-Agenten direkt in ihre digitalen Ladenfronten. Eine Studie von McKinsey Company unterstreicht diesen Trend und stellt fest, dass 82 der Einzelhandelsunternehmen bereits generative KI-Pilotprojekte gestartet haben, die sich auf die Neugestaltung des Kundenservice konzentrieren.

Während Händler ihre KI-Einkaufsassistenten weiterentwickeln, um auf Kundenpräferenzen basierende, hochgradig personalisierte Angebote und Treueprogramme anzubieten, stellt Riskified eine wichtige Risikoinformationsschicht bereit, die diese Interaktionen sowohl intelligent als auch sicher macht. Da Riskified die vollständige Kaufhistorie des Endkunden über ein umfangreiches globales Netzwerk von E-Commerce-Marken analysiert, liefert es hochdifferenzierte Daten, auf die Händler selbst keinen Zugriff haben.

"Händler, die ihre eigenen virtuellen Einkaufsassistenten einführen möchten, haben den Vorteil, dass sie direkte, personalisierte Beziehungen zu ihren Kunden pflegen können", erklärte Assaf Feldman, CTO und Mitbegründer von Riskified. "Die Aufgabe von Riskified besteht darin, als maßgebliche Risikoinformationsschicht zu fungieren, um die Interaktionen von KI-Agenten zu verbessern und zu sichern. Indem wir die kundeneigenen Daten eines Händlers mit Erkenntnissen aus unserem umfangreichen Netzwerk aus mehreren Händlern ergänzen, tragen wir dazu bei, dass jede Transaktion und jeder Anspruch, die über den KI-Agenten eines Händlers abgewickelt werden, auf einer verifizierten Identität basieren."

Riskified hat sich zum Ziel gesetzt, diese neuen Kontaktpunkte vor komplexen Betrugsversuchen und Missbrauch zu schützen, und führt mehrere Funktionen ein, die speziell für die dialogorientierten KI-Einkaufsassistenten von Händlern entwickelt wurden:

AI Agent Identity-Signale: Ermöglicht es dem KI-Shopping-Agenten eines Händlers, direkt den Identity Graph von Riskified abzufragen, um zugehörige Risikoindikatoren abzurufen und eine Identität programmgesteuert zu überprüfen. Dies kann entweder durch Verbesserungen unserer MCP-Integration AI Agent Approve auf dem AWS Marketplace über das Agent-to-Agent (A2A)-Protokoll von Google oder über standardmäßige RESTful-APIs erfolgen. In diesem Modell fungiert Riskified als "Vertrauensagent", der in Echtzeit Risikoinformationen direkt an verschiedenen Punkten des Einkaufserlebnisses bereitstellt, wo sie den größten Mehrwert bieten. Beispielsweise können native KI-Agenten während des Gesprächs mit dem Verbraucher Echtzeit-Risikosignale empfangen, um sofortige Rückerstattungen oder Umtauschentscheidungen auf der Grundlage des Verbraucherrisikos und der Berechtigung anzubieten.



Verbesserungen am AI Agent Policy Builder: In Riskified Decision Studio können Händler Geschäftsregeln identifizieren und anwenden, um das Risiko des Bestellvolumens zu verwalten, das von ihren nativen KI-Shopping-Agenten stammt. Diese Kontrollfunktion ermöglicht es Händlern, ihre markenspezifischen dialogorientierten KI-Agenten sicher einzusetzen, ohne sich dem Missbrauch durch programmatische Rückerstattungsansprüche, Wiederverkäufer-Arbitrage oder den Missbrauch von Werbeaktionen auszusetzen.

Der pragmatische und fokussierte Ansatz von Riskified berücksichtigt die Tatsache, dass Betrügerringe bereits frühe Agentenprotokolle und Chatbots ausnutzen. Durch die Konzentration auf Identitätsauflösung und Anomalien im Kaufverhalten stellt Riskified sicher, dass der Übergang zum KI-gestützten Einkauf auf Händler-Websites ein Umsatztreiber bleibt und nicht zu einer Belastung wird. Erfahren Sie mehr über zusätzliche Agenten-Funktionen im Riskified-Blog.

Über Riskified

Riskified (NYSE:RSKD) ermöglicht es Unternehmen, das Wachstum im E-Commerce zu steigern, indem sie Risiken geschickt umgehen. Viele der weltweit größten Marken und börsennotierten Unternehmen, die online verkaufen, verlassen sich auf Riskified, um sich vor Rückbuchungen zu schützen, Betrug und Richtlinienmissbrauch in großem Umfang zu bekämpfen und die Kundenbindung zu verbessern. Die KI-gestützte Betrugs- und Risikoplattform von Riskified, die von dem größten Team von E-Commerce-Risikoanalysten, Datenwissenschaftlern und Forschern entwickelt und verwaltet wird, analysiert das Individuum hinter jeder Interaktion, um Echtzeitentscheidungen und zuverlässige identitätsbasierte Erkenntnisse zu liefern. Erfahren Sie mehr unter riskified.com.

