Von Nordamerika bis zum asiatisch-pazifischen Raum wird Ascend 2026 führende Persönlichkeiten aus dem Bereich Betrugs- und Risikomanagement zusammenbringen, um innovationsorientierte Wachstumsstrategien für den E-Commerce zu definieren

Riskified (NYSE:RSKD), der führende Anbieter von KI-basierten Lösungen für Betrugs- und Risikomanagement im E-Commerce, hat bekannt gegeben, dass sein bedeutender globaler Gipfel Ascend im Jahr 2026 erneut als globale Veranstaltungsreihe stattfinden wird. Beginnend mit Nordamerika (Mai) und anschließend in Europa (Juni), Australien (August), China (September) und Japan (Oktober) wird Ascend die größten Händler, Branchenexperten und Technologieführer jeder Region zusammenbringen, um die neuesten Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz und innovative Strategien für den Erfolg im E-Commerce zu entdecken.

"Nachdem wir in den letzten mehr als zehn Jahren Pionierarbeit beim Einsatz von KI zur Bekämpfung von E-Commerce-Betrug und Missbrauch von Richtlinien geleistet haben, ist es ebenso spannend wie besorgniserregend, die dramatischen Auswirkungen zu beobachten, die KI und agentenbasierter Handel auf unsere Branche haben. Da Risiken immer komplexer werden und die Erwartungen der Käufer steigen, können sich Betrugsbekämpfungsteams und Führungskräfte im Bereich Kundenerfahrung nicht zurücklehnen: Sie müssen aktiv werden und die Zukunft selbst gestalten", sagte Jeff Otto, Chief Marketing Officer von Riskified. "Ascend 2026 wird untersuchen, wie Echtzeit-Intelligenz Händlern dabei helfen kann, Betrug präzise zu verhindern, Konversionen zu optimieren und ihre besten Kunden zu belohnen. Außerdem werden die Technologie und Erfolgsgeschichten aus der Community vorgestellt, um die nächste Ära des E-Commerce-Erfolgs voranzutreiben."

Ascend 2026 spiegelt das Engagement von Riskified wider, die breitere E-Commerce-Community im Hinblick auf Innovation und Risikoinformationen zusammenzubringen. Durch die Vernetzung von Händlern mit führenden Praktikern und Vordenkern bietet Ascend umsetzbare Strategien, die Informationen in Geschäftsergebnisse umwandeln.

Ascend North America wird vom 4. bis 6. Mai 2026 im Conrad New York Downtown in Manhattan, NY, stattfinden und umfasst ein mehrtägiges Programm mit Keynotes, Podiumsdiskussionen und interaktiven Sitzungen, darunter:

Intelligence in motion: AI that protects, predicts, and performs

Der digitale Handel tritt in eine neue Ära ein, in der intelligente Lösungen schneller als Betrugsversuche sein und über die gesamte Customer Journey hinweg funktionieren müssen, nicht nur beim Bezahlvorgang. Die Teilnehmer werden erfahren, wie netzwerkweite Intelligenz, Echtzeit-Entscheidungsfindung und erklärbare KI zusammenwirken, um Betrugsfälle früher zu verhindern, mehr gute Kunden zu akzeptieren und messbare geschäftliche Erfolge zu erzielen.

Betrug entwickelt sich mit alarmierender Geschwindigkeit weiter und verbreitet sich rasant. Händler benötigen daher Abwehrmaßnahmen, die ebenso schnell reagieren können. In dieser Sitzung werden neue Bedrohungsvektoren vorgestellt, Beispiele für frühzeitiges Abfangen aus der Praxis aufgezeigt und erläutert, wie Teams durch ständig aktive Netzwerksignale in die Lage versetzt werden, Betrügern zuvorzukommen, anstatt nur auf sie zu reagieren.

Im Jahr 2025 hat der agentische Handel die Regeln des Online-Shoppings neu definiert und damit neue Diskussionen über Risiken und Haftung ausgelöst. In dieser Diskussion wird untersucht, wie der agentische Handel Online-Zahlungen transformiert und dabei die Strategien in Bezug auf Risiken, Haftung und Konversion verändert.

Im Bereich des Online-Checkouts sind einheitliche Lösungen nicht mehr praktikabel. In dieser Sitzung wird die Zukunft der Checkout-Orchestrierung vorgestellt, die auf Verhaltenssignalen, Erkenntnissen der Emittenten und dynamischer Logik basiert und schnellere, sicherere und profitablere Kundenerlebnisse ermöglicht.

In dieser Sitzung wird die zunehmende Bedeutung der Erklärbarkeit bei KI-gestützten Risikobewertungen untersucht und aufgezeigt, wie eine größere Transparenz bei Echtzeitindikatoren funktionsübergreifende Teams in die Lage versetzt, schneller und mit mehr Sicherheit zu handeln.

Die innovativsten Händler kombinieren KI-gestützte Mustererkennung mit flexiblen, vom Menschen gesteuerten Kontrollen, um das Kundenerlebnis in Echtzeit zu gestalten. In dieser Sitzung wird untersucht, wie Teams Richtlinieninformationen nutzen, um loyale Käufer von Missbrauchern zu unterscheiden, Kontrollen dynamisch auf der Grundlage von Verhalten und Geschäftszielen anzupassen und Fachleuten die Möglichkeit zu geben, differenzierte Entscheidungen ohne manuellen Aufwand zu treffen.

Die vollständige Tagesordnung finden Sie unter Ascend 2026 North America

Bitte reservieren Sie einen Platz bei Ascend North America

Ascend ist eine Veranstaltung, zu der man nur mit Einladung Zugang erhält. Die Anmeldung für Ascend North America ist nun möglich. Weitere Veranstaltungsorte werden in den kommenden Monaten für die Anmeldung geöffnet.

Über Ascend

Ascend findet bereits zum achten Mal statt und ist die führende Konferenz für Risikomanagement im E-Commerce. Sie bringt Branchenführer und Experten zusammen, um sich mit den sich wandelnden Herausforderungen in den Bereichen Betrugsprävention und Wachstumsstrategien auseinanderzusetzen. Jede Veranstaltung umfasst Keynotes, Podiumsdiskussionen und umsetzbare Erkenntnisse, die Händlern dabei helfen, komplexen Bedrohungen einen Schritt voraus zu sein und gleichzeitig neue Möglichkeiten zu erschließen.

Über Riskified

Riskified (NYSE: RSKD) unterstützt Unternehmen dabei, ihr E-Commerce-Wachstum zu steigern, indem es Risiken vorausschauend begegnet. Viele der weltweit größten Marken und börsennotierten Unternehmen, die online verkaufen, verlassen sich auf Riskified, um sich vor Rückbuchungen zu schützen, Betrug und Richtlinienmissbrauch in großem Umfang zu bekämpfen und die Kundenbindung zu verbessern. Die E-Commerce-Risikomanagementplattform von Riskified wurde vom größten Team aus E-Commerce-Risikoanalysten, Datenwissenschaftlern und Forschern entwickelt und wird von diesem verwaltet. Sie analysiert die Person hinter jeder Interaktion, um Echtzeitentscheidungen und zuverlässige identitätsbasierte Erkenntnisse zu liefern. Erfahren Sie mehr unter www.riskified.com.

