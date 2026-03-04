Stuttgart - Vier Tage vor der Landtagswahl liegt die CDU in Baden-Württemberg nun auch laut neuer Insa-Umfrage in der Wählergunst nur noch knapp vor den Grünen. Demnach wollen am kommenden Sonntag 27 Prozent der Befragten die CDU wählen, die Grünen sind bei 24 Prozent, so die Erhebung für die "Bild" (Mittwochausgabe).



Die SPD liegt derzeit bei neun Prozent, die FDP kann auf sechs Prozent und damit den Wiedereinzug in den Landtag hoffen. Für die AfD wollen 20 Prozent der Befragten stimmen, für die Linke sechs Prozent.



Wie die "Bild" weiter schreibt, rechnen laut Insa 44 Prozent der Wähler in Baden-Württemberg mit einem Wahlsieg des CDU-Spitzenkandidaten Manuel Hagel. 17 Prozent erwarten dagegen einen Sieg des Grünen-Kandidaten Cem Özdemir.



Befragt worden waren 1.000 Personen online im Zeitraum 24. Februar bis 3. März.





