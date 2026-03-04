Berlin - Die frühere Wirtschaftsweise Ulrike Malmendier fordert die EU mit Blick auf die Verteidigung auf, sich auf Eurobonds vorzubereiten.



"Wir könnten irgendwann in die Lage kommen, dass wir Eurobonds plötzlich dringen brauchen - etwa wenn sich die sicherheitspolitische Lage Europas verschlechtern sollte und wir schnell viel mehr Geld für die Verteidigung brauchen. Dann sollten wir vorbereitet sein und das Design hierfür jetzt in Ruhe vorbereiten", sagte Malmendier der "Rheinischen Post" (Mittwoch).



Malmendier sieht die Risiken: "Kritiker fürchten, dass Eurobonds der deutschen und europäischen Finanzstabilität schaden. Dafür haben sie gute Gründe." Deshalb lautet ihr konkreter Vorschlag: "Es gibt Blue Bonds, die bis zu 25 Prozent des Bruttoinlandprodukts in gemeinschaftlicher Haftung sein können und gering verzinst sind. Alles darüber hinaus sind Red Bonds in nationaler Haftung und höherer Verzinsung - je nach Land."



Malmendier forscht an der Uni Berkeley und war bis Ende Februar im Sachverständigenrat Wirtschaft.





© 2026 dts Nachrichtenagentur