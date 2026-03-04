Luzern - finpension erreicht per Ende Februar einen wichtigen Meilenstein: Das verwaltete Vermögen steigerte sich in kurzer Zeit auf über 5 Milliarden Franken. Per Anfang September 2025 lag das verwaltete Vermögen noch bei 4 Milliarden. Bei der Kundenzahl konnte finpension ebenfalls kräftig zulegen: Rund 60'000 Kundinnen nutzen inzwischen die verschiedenen Lösungen von finpension. Insbesondere die Invest-Lösung für das freie Vermögen stösst auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab