LUXEMBURG (dpa-AFX) - Aroundtown blickt vorsichtig auf das laufende Jahr und rechnet mit einem weiteren Rückgang beim operativen Gewinn. Der Gewerbeimmobilien-Spezialist peilt 2026 ein operatives Ergebnis (FFO I) von 250 bis 280 Millionen Euro an. Im vergangenen Jahr sei der operative Gewinn vor allem wegen höherer Finanzierungskosten um neun Prozent auf 288 Millionen Euro gesunken, teilte der Gewerbeimmobilien-Spezialist am Mittwoch in Luxemburg mit.

Damit lag das Ergebnis des im MDax notierten Unternehmens am unteren Rand der zuletzt in Aussicht gestellten Zielspanne. Die Prognose für das laufende Jahr liegt zudem unter den Erwartungen der von Bloomberg befragten Experten. Diese hatten bisher im Schnitt einen Anstieg des operativen Gewinns im laufenden Jahr auf dem Zettel.

Aroundtown kündigte in der Nacht auf Mittwoch zudem an, den Anteil an der Wohnimmobilientochter Grand City Properties (GCP) bis auf knapp 90 Prozent steigern zu wollen. Zudem will das Unternehmen erstmals seit vier Jahren wieder eine Dividende zahlen. Der Hauptversammlung soll eine Ausschüttung von acht Cent je Anteil vorgeschlagen werden. Das ist etwas weniger als erwartet.

Die Dividende entspricht einer Ausschüttungsquote von 30 Prozent, gemessen am operativen Gewinn. Diese soll ab dem kommenden Jahr auf 50 Prozent steigen./zb/stk