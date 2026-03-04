von Patrick Gunti Moneycab.com: Herr Monstein, der Jahresgewinn der VP Bank ist um über 150% auf 47 Mio. Franken gestiegen. Wie viel davon ist strukturelle Verbesserung - und wie viel Nachholeffekt nach einem schwachen Vorjahr? Urs Monstein: Die Gewinnsteigerung ist in erster Linie das Resultat einer klar verbesserten operativen Leistung. Von Nachholeffekten würde ich nicht sprechen. Selbstverständlich hat die positive Marktperformance das Resultat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab