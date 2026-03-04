NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Beiersdorf von 129 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Hamburger befänden sich auf einem holprigen Weg, schrieb Callum Elliott am Dienstagabend nach dem Geschäftsbericht und dem Kurseinbruch. Der schwache Ausblick habe alles überschattet. Darüber hinaus sei es in Diskussionen auch um den "traurigen Cashflow" gegangen./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 23:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 03:00 / UTC

