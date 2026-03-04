Schaeffler enttäuschte seine Anleger mit einem vorsichtigen Ausblick auf das Jahr 2026. Die Aktie verlor am Dienstag über 21 Prozent an Wert.Der Vorstand von Schaeffler peilt 2026 bei einem geplanten Umsatz von 22,5 bis 24,5 Milliarden Euro eine bereinigte operative Marge vor Zinsen und Steuern von 3,5 bis 5,5 Prozent an. Analysten hatten im Vorfeld des Jahresberichts Werte in der oberen Hälfte der Spannen auf dem Zettel.Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schaeffler im Anschluss an die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
