EQS-Ad-hoc: Brenntag SE / Schlagwort(e): Dividenden/Geschäftszahlen / Gesamtjahr
Ende der Insiderinformation
04.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Brenntag SE
|Messeallee 11
|45131 Essen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 201 6496 0
|Fax:
|+49 (0) 201 6496 1010
|E-Mail:
|ir@brenntag.de
|Internet:
|www.brenntag.com
|ISIN:
|DE000A1DAHH0
|WKN:
|A1DAHH
|Indizes:
|DAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2285268
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2285268 04.03.2026 CET/CEST
© 2026 EQS Group