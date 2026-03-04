Die milliardenschweren Rechtsstreitigkeiten in den USA setzen Bayer weiterhin massiv unter Druck. Vor allem die Glyphosat- und PCB-Klagen haben das Ergebnis 2025 erneut stark belastet. Unter dem Strich weitete sich der Nettoverlust um mehr als eine Milliarde Euro auf rund 3,6 Milliarden Euro aus.Um die Glyphosat-Thematik endgültig abzuräumen, arbeitet der Konzern derzeit an einem umfassenden Sammelvergleich in den USA. Eine Einigung könnte allerdings hohe Summen kosten und ist bislang noch nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
