Pressemitteilung Hamburg Commercial Bank startet Einlagengeschäft für Privatkunden unter neuer Digitalmarke 'Hamburg Direct Bank' Online-Angebot für Tages- und Festgeldkonten ab sofort verfügbar HAMBURG - Die Hamburg Commercial Bank (HCOB) bietet unter der neuen Digitalmarke Hamburg Direct Bank ab sofort Tages- und Festgeldprodukte mit wettbewerbsfähigen Konditionen für Privatkunden an. Die Online-Plattform www.hamburg-direct-bank.de ermöglicht eine sichere und kostenfreie Geldanlage mit flexiblen Laufzeiten. Mit den über die Hamburg Direct Bank eingeworbenen Einlagen ergänzt die HCOB ihre diversifizierte Refinanzierungsbasis. "Mit der 'Hamburg Direct Bank' bieten wir Privatkunden ein neues digitales Angebot für die Geldanlage an, das attraktive Zinsen mit der Sicherheit einer renommierten deutschen Geschäftsbank verbindet", sagte Luc Popelier, CEO der Hamburg Commercial Bank. "Damit erschließen wir uns eine zusätzliche stabile Fundingquelle für unser Kreditgeschäft und stärken zugleich die Profitabilität der HCOB." Der Refinanzierungs-Mix der Hamburg Commercial Bank, der derzeit Kapitalmarktfunding, Einlagen von Unternehmenskunden sowie über Raisin eingeworbene Privateinlagen umfasst, wird um die direkten Retail-Einlagen der Hamburg Direct Bank ergänzt. Die strategische Ausrichtung der HCOB als erfolgreiche Geschäftsbank in den Segmenten Corporates, Shipping und Projektfinanzierung in Europa sowie der Immobilienfinanzierung in Deutschland bleibt unverändert, weitere Angebote für Privatkunden sind derzeit nicht vorgesehen. Digitales Angebot für flexible Geldanlage bei der Hamburg Direct Bank Zum Start offeriert die Hamburg Direct Bank neben Tagesgeldkonten mit variablem Zinssatz auch Festgeldanlagen mit Laufzeiten von drei Monaten bis zu zehn Jahren sowie Konten für Minderjährige. Die Produkte richten sich an Privatkunden mit Wohnsitz in Deutschland, die ihre Liquidität flexibel steuern und direkt bei einem langjährig erfolgreich am Markt etablierten Institut in Deutschland anlegen möchten. Sämtliche Konten können für Einzelpersonen oder mehrere Kontoinhaber eingerichtet werden und sind kostenfrei. Über die mit flatexDEGIRO gemeinsam entwickelte Online-Plattform der Hamburg Direct Bank haben Anleger einfachen, digitalen Zugriff und jederzeitige Transparenz. Die Einlagen der Hamburg Direct Bank unterliegen derselben gesetzlichen Einlagensicherung wie die der Hamburg Commercial Bank und sind damit grundsätzlich bis zu 100.000Euro je Einleger geschützt. Zudem ist die HCOB dem freiwilligen Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken e.V. (ESF) angeschlossen, der auch die Einlagen der Hamburg Direct Bank absichert. Weitere Informationen zur Einlagensicherung finden Sie hier . Hinweise an die Redaktion: Start-Konditionen der Hamburg Direct Bank (Stand: 04.03.2026): Tagesgeld Festgeld 3,0 % p.a.* bis zu 2,9 % p.a.** Garantiert für 4 Monate

Keine Gebühren

Deutsche Einlagensicherung Laufzeiten ab 3 Monate

Ab 5.000 Euro Geldanlage

Deutsche Einlagensicherung *Der ausgewiesene Tagesgeld-Zinssatz gilt für 4 Monate ab Kontoeröffnung. Das Angebot ist einmalig und ausschließlich für Neukunden. Pro Kunde kann je ein Einzelkonto und ein Gemeinschaftskonto eröffnet werden. Nach Ablauf von 4 Monaten ab Kontoeröffnung gelten die dann gültigen Kontozinsen (derzeit 1,25 % p.a.). Der Zinssatz ist variabel und abhängig von der Entwicklung auf den Geld- und Kapitalmärkten. Der maximale Anlagebetrag während des Aktionszeitraums liegt bei 500.000 Euro. ** Der angezeigte Festgeld-Zinssatz ist marktabhängig und kann sich bis zum Vertragsabschluss noch ändern. Der Ihnen bei Vertragsabschluss bestätigte Zinssatz ist für die gesamte Laufzeit unveränderlich. Über die Hamburg Commercial Bank Die Hamburg Commercial Bank AG (HCOB) ist eine private Geschäftsbank mit Sitz in Hamburg, die auf individuelle Finanzierungslösungen für deutsche und europäische Unternehmen spezialisiert ist. Sie verfügt zudem über eine starke Position in der auf Deutschland ausgerichteten Immobilienfinanzierung, ist ein etablierter Projektfinanzierer in Europa und ein verlässlicher Partner der Schifffahrtsindustrie. Effiziente und sichere Zahlungsverkehrs-Services sowie innovative Lösungen für den Außenhandel ergänzen das Leistungsangebot. Die Bank orientiert sich an etablierten ESG-Kriterien und ist an mehreren Standorten in Deutschland sowie in Amsterdam, London, Luxemburg und Piräus vertreten. Unter der Marke 'Hamburg Direct Bank' bietet die HCOB Tages- und Festgeldanlagen für Privatkunden an. Weitere Informationen unter www.hcob-bank.com . Über die Hamburg Direct Bank Die Hamburg Direct Bank ist eine Marke der Hamburg Commercial Bank AG und bietet Privatkund:innen online sichere Tages- und Festgeldanlagen zu attraktiven Konditionen. Die Laufzeiten für Festgelder reichen von drei Monaten bis zu zehn Jahren. Die Konten lassen sich von den Anleger:innen rund um die Uhr bequem per Online-Banking oder App verwalten und werden kostenfrei geführt. Sämtliche Einlagen bei der Hamburg Direct Bank unterliegen derselben Einlagensicherung wie die der Hamburg Commercial Bank. Weitere Informationen unter www.hamburg-direct-bank.de. Disclaimer: Die in dieser Pressemitteilung genannten Konditionen und Zinssätze dienen ausschließlich der Information und stellen kein verbindliches Angebot dar. Die tatsächlichen Konditionen richten sich nach dem zum Zeitpunkt der Anlage gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis der Hamburg Direct Bank. Die angebotenen Produkte sind Einlagen im Sinne des Einlagensicherungsgesetzes und unterliegen der gesetzlichen Einlagensicherung. Nähere Informationen zum Umfang der Einlagensicherung finden Sie in unseren Geschäftsbedingungen und auf unserer Website. Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Die Hamburg Direct Bank behält sich vor, die Konditionen jederzeit zu ändern.

Kontakt:

Katrin Steinbacher

Leiterin Pressestelle

Telefon 040 3333-11130

katrin.steinbacher@hcob-bank.com



