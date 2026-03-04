© Foto: Juan Vega - EUROPA PRESSBayer hat neue Geschäftszahlen vorgelegt und wegen milliardenschwerer US-Rechtsstreitigkeiten erneut einen hohen Verlust ausgewiesen.Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer hat für das Geschäftsjahr 2025 erneut einen milliardenschweren Verlust ausgewiesen. Dennoch legt die Bayer-Aktie im frühen Handel um rund 1,6 Prozent zu. Milliardenbelastung durch US-Rechtsstreitigkeiten Unter dem Strich vergrößerte sich der Nettoverlust im vergangenen Jahr deutlich. Bayer meldete ein Konzernergebnis von minus 3,62 Milliarden Euro, nachdem der Verlust im Vorjahr noch 2,55 Milliarden Euro betragen hatte. Hauptursache waren erneut hohe Sonderaufwendungen im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten in den …Den vollständigen Artikel lesen
