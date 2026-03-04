Sixt hat 2025 so viel umgesetzt wie noch nie und zugleich deutlich mehr verdient. Die Dividende steigt. Der Autovermieter profitierte vor allem von einer starken Nachfrage in Nordamerika und Europa. Auch im laufenden Jahr will der Pullacher Konzern wachsen. Reicht das nach der mehrmonatigen Talfahrt für ein Comeback der Aktie?Im vergangenen Jahr steigerte Sixt den Umsatz nach vorläufigen Zahlen um sieben Prozent auf 4,28 Milliarden Euro. Währungsbereinigt kletterten die Erlöse um 8,7 Prozent. Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
