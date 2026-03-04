Die Texxecure Rating Foundation hat ein standardisiertes Qualitätsrating für Photovoltaik-Anlagen vorgestellt. Das System bewertet Komponenten und Projekte anhand einheitlicher Kriterien und verdichtet die technische Risikoeinschätzung in einer Kennziffer von AAA bis D. Adressiert sind Entwickler, Investoren, Banken und Versicherer. Ob es sich lohnt, in eine Photovoltaik-Freiflächenanlage zu investieren, oder ob es technische Ausfallrisiken gibt, lässt sich fortan über ein einheitliches Bewertungssystem beurteilen. Adressiert sind neben Projektentwicklern und EPC-Unternehmen insbesondere Asset ...Den vollständigen Artikel lesen ...
