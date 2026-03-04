Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch im frühen Handel fester eröffnet. Nachdem der SMI mit dem Ausbruch des Kriegs in Iran an den ersten beiden Handelstagen der Woche mehr als 4 Prozent oder über 600 Punkte eingebüsst hatte, gibt es damit einen ersten Stabilisierungsversuch. Eine gewisse Unterstützung für das Sentiment kommt am Berichtstag von Äusserungen des US-Präsidenten, wonach er Öl- und Gastransporte in der Strasse von Hormus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
