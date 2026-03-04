EQS-News: Intershop Communications AG
/ Schlagwort(e): Vertrag
Jena, 4. März 2026 - Die Intershop Communications AG, global agierender Anbieter von B2B-Commerce-Lösungen für den gehobenen Mittelstand in den Sektoren Herstellung und Großhandel, wurde von der Hager Gruppe im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung ihrer B2B-Commerce-Aktivitäten ausgewählt. Ziel ist es, die bestehenden B2B-Bestellprozesse zu modernisieren und systematisch weiterzuentwickeln.
"Stabile, international skalierbare B2B-Commerce-Plattformen sind für die Weiterentwicklung komplexer Geschäftsmodelle ein wichtiger Erfolgsfaktor", sagt Markus Dränert, CEO der Intershop Communications AG. "Für uns ist dieses Replatforming-Projekt ein starkes Signal für das Vertrauen in unsere B2B-Expertise und unsere Fähigkeit, komplexe internationale Anforderungen zuverlässig abzubilden."
Die neue Lösung soll ein konsistentes, kanalübergreifendes Kundenerlebnis für Großhändler und Schaltanlagenbauer schaffen, Geschäftsprozesse vereinfachen und die Grundlage für weiteres internationales Wachstum bilden. Pilotprojekte sind ab 2026 in Deutschland und Großbritannien geplant. Im Anschluss ist ein schrittweiser Rollout in weiteren europäischen Märkten vorgesehen.
"Mit der neuen B2B-Plattform modernisieren wir einen zentralen Baustein unserer digitalen Kundeninteraktion", erklärt Julien Maillard, Factory Group Director bei der Hager Gruppe. "Unser Ziel ist es, unseren Kunden über Ländergrenzen hinweg ein konsistentes, komfortables und zukunftssicheres Bestell- und Serviceerlebnis zu bieten."
Tiefe Integration in die bestehende IT-Landschaft
Die neue B2B-Plattform wird in die bestehende Systemlandschaft der Hager Gruppe integriert und unterstützt zentrale Commerce- sowie operative Prozesse. Eine API-basierte Architektur stellt die nahtlose Anbindung weiterer Systeme sicher und schafft die notwendige Flexibilität für den internationalen Einsatz sowie für künftige funktionale Erweiterungen. Diese Anforderungen an Integrationsfähigkeit, Skalierbarkeit und Enterprise-Reife waren zentrale Kriterien im Auswahlprozess, in dem sich Intershop durchsetzen konnte.
Enge Zusammenarbeit mit Implementierungspartner deenovum
Die Umsetzung des Projekts erfolgt gemeinsam mit dem Intershop-Implementierungspartner deenovum. "Der Erfolg solcher Programme hängt von einer sauberen technischen Umsetzung ab, die von Beginn an auf internationale Skalierung ausgelegt ist", sagt Dr. Jürgen Nützel, CEO der deenovum Technologies AG. Die Digitalisierungsexperten begleiten das Projekt von der Implementierung bis zum internationalen Rollout und bringen dabei umfassende Erfahrung aus internationalen B2B-Commerce-Projekten ein. "Ein besonderer Fokus liegt auf der Integration der Intershop-Plattform in die bestehende Systemlandschaft der Hager Gruppe sowie auf der Umsetzung einer stabilen, skalierbaren Architektur für den länderübergreifenden Einsatz", ergänzt Dr. Jürgen Nützel.
