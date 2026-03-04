EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Intershop Communications AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Intershop Communications AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026
Ort: https://www.intershop.com/de/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026
Ort: https://www.intershop.com/en/financial-reports
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Intershop Communications AG
|Steinweg 10
|07743 Jena
|Deutschland
|Internet:
|www.intershop.de
