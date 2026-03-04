EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Wüstenrot & Württembergische AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Wüstenrot & Württembergische AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026
Ort: https://www.ww-ag.com/de/investor-relations/berichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026
Ort: https://www.ww-ag.com/en/investor-relations/reports
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.11.2026
Ort: https://www.ww-ag.com/de/investor-relations/berichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.11.2026
Ort: https://www.ww-ag.com/en/investor-relations/reports
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Wüstenrot & Württembergische AG
|W&W-Platz 1
|70806 Kornwestheim
|Deutschland
|Internet:
|www.ww-ag.com
